Liderul PSD, Sorin Grindeanu, respinge acuzațiile potrivit cărora retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Bolojan ar fi provocat actualul blocaj de pe scena politică. Președintele social-democrat afirmă că decizia nu a fost luată de pe o zi pe alta, ci a urmat unor dezbateri interne derulate pe parcursul mai multor luni, conform Digi 24.

La acest proces de consultare au participat aproximativ 5.000 de reprezentanți ai partidului, printre care primari, consilieri județeni și parlamentari, aproape 98% dintre aceștia votând pentru schimbarea direcției politice.

Sorin Grindeanu susține că rădăcina problemelor actuale nu trebuie căutată în moțiunea de cenzură sau în decizia partidului său, ci în deciziile luate de fostul prim-ministru.

„Dar nu suntem în situația aceasta, fiindcă Bolojan a fost… sau că a fost acea moțiune de cenzură. Suntem în această situație fiindcă politicile economice promovate de Bolojan ne-au adus aici. E o diferență. Este o diferență. Enormă”, a spus liderul PSD.

În viziunea președintelui PSD, fostul șef al Executivului este principala persoană care împiedică deblocarea situației politice. Grindeanu afirmă că menținerea aceleiași linii politice a întârziat identificarea unei soluții funcționale pentru guvernare.

„Și continua să se țină de… și să fie cel care blochează găsirea unei soluții. Fiindcă altfel, intram într-o altă dezvoltare politică și am fi avut o soluție până acum. Dar e cel care a blocat lucrurile, e cel care s-a agățat împreună cu cei de la USR de funcții”, a afirmat Grindeanu.

Social-democrații au confirmat oficial că nu vor da un vot de încredere Cabinetului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. PSD consideră că această nouă variantă de guvern reprezintă doar o continuare a politicilor economice și a formulei de conducere promovate de fostul Guvern Bolojan.

Pe lângă criticile aduse la adresa guvernării, Sorin Grindeanu a reclamat și modul în care sunt gestionate conducerile companiilor publice. El susține că au fost inițiate proceduri de concurs cu mult timp înainte ca mandatele celor aflați în funcție să ajungă la termen.

„Unde ați mai pomenit să se dea drumul la concursuri, la companiile de stat, cu un an jumate, doi, înainte de expirarea mandatului? Ca nu cumva, dacă vine alt Guvern să nu-și pună oamenii lor, cei de la USR. Cu un an jumate, doi, înainte de expirarea mandatului. Asta arată disperare”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a vizat și negocierile purtate pentru structura viitorului Executiv condus de Siegfried Mureșan, acuzând partidele implicate că prioritizează funcțiile în dauna măsurilor concrete pentru populație.

„În aceste zile se ceartă pe cine face parte din Guvernul Mureșan? Un Guvern care-i sortit deja eșecului? Și cine-și împarte portofoliul la Justiție și la… mai știu eu, la Interne? Ăștia sunt oameni serioși? Ăștia discută despre politici publice?”, a spus liderul PSD.

În încheiere, Grindeanu a subliniat că din partea premierului desemnat nu au existat propuneri de măsuri sau politici publice constructive în ultimele luni, ci doar atacuri politice îndreptate împotriva social-democraților.