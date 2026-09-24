În contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Craiova, că, dacă ar fi desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, ar aborda toate formațiunile parlamentare pentru a identifica o formulă de susținere. Liderul social-democrat a susținut că viitorul Guvern trebuie să se bazeze pe o majoritate transparentă, nu pe înțelegeri ascunse.

Întrebat despre formula politică pe care ar putea conta PSD pentru formarea unei majorități, Sorin Grindeanu a spus că nu ar exclude dialogul cu nicio formațiune parlamentară, în cazul în care ar primi mandatul de a forma Executivul.

„V-am anunțat că dacă aș fi nominalizat de președinte, aș avea discuții cu toți. Și le-am spus și colegilor mei în sală. Pentru că dincolo de etichete pe care le pun unii mai ușor sau mai greu asupra unor partide, cei care sunt în Parlament au în spate voturi. Și sunt votați de români. Și sigur că nu pot să fiu de acord în multe situații cu alte partide politice care sunt catalogate ca fiind partide extremiste, asta nu înseamnă că nu poți să să ai un dialog pe chestiuni mari care țin de România”, a declarat liderul PSD la Craiova.

Declarația a venit după ce Grindeanu a fost întrebat despre posibilitatea unei negocieri între PSD și AUR în situația în care ar fi nominalizat pentru funcția de premier.

Președintele PSD a făcut referire și la modul în care au fost adoptate legile în Parlament de la începutul actualei sesiuni parlamentare. El a susținut că, în mai multe situații, legile au trecut fie cu votul tuturor parlamentarilor, fie prin combinații de voturi ale unor formațiuni politice diferite.

„De la începutul sesiunii parlamentare, de la 1 septembrie și până acum, în Parlament, și ăsta este un lucru verificabil, în Parlament am avut zeci, sute de voturi. Să știți că majoritatea, când a trecut câte o lege, a fost asigurată ori de… ori a votat toată lumea, ca să fiu corect ori au fost legi care au trecut prin votul PSD - AUR sau PNL - AUR. Și dacă unii care cataloghează într-o formă sau alta pe alții, uită să spună ce înțelegeri fac în Parlament’, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a insistat asupra necesității ca susținerea parlamentară a unui viitor Guvern să fie cunoscută public. În opinia sa, o majoritate formată fără asumare publică nu ar putea oferi suficientă susținere Executivului.

„Și ca să fiu și mai direct, da, voi discuta cu toată lumea. Vom vedea după aceea, după acele discuții, ceea ce iese ca și propunere de majoritate. Dar trebuie să fie o majoritate transparentă. Nu poate să fie o majoritate așa ascunsă și voturi ascunse, fiindcă dacă există o majoritate de acest tip, nu avem un guvern puternic. Deci majoritatea trebuie să fie una transparentă, astfel încât să fie un guvern puternic care să aibă o majoritate în Parlament, care să-l susțină. Despre asta e vorba’, a susținut Grindeanu.

Liderul PSD a făcut declarațiile în timpul unei conferințe de presă organizate la Craiova, unde a participat la o întâlnire regională a Birourilor Permanente Județene ale organizațiilor PSD din Oltenia.