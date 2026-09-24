PNL urmează să valideze vineri lista miniștrilor pe care i-ar susține în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Liberalii ar fi ajuns la o formulă pentru șapte portofolii, printre numele vehiculate numărându-se Mircea Abrudean la Interne și Sebastian Burduja la Energie, potrivit Știripesurse.

Lista liberalilor ar urma să fie discutată și supusă validării în ședința Biroului Politic Național al partidului. Potrivit surselor politice, PNL ar fi stabilit numele pentru șapte ministere importante.

Formula pregătită de liberali ar fi următoarea:

Ministerul Afacerilor Interne – Mircea Abrudean

Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare

Ministerul Muncii – Raluca Turcan

Ministerul Educației – Mihai Dimian

Ministerul Sănătății – Oana Gheorghiu

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Dragoș Pîslaru

Ministerul Energiei – Sebastian Burduja

Propunerile ar trebui să primească validarea conducerii PNL înainte de a fi incluse în formula finală a Cabinetului Mureșan.

Lista PNL ar aduce și câteva schimbări față de formulele discutate în ultimele zile. Mircea Abrudean ar fi propunerea pentru Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce Sebastian Burduja ar urma să revină la conducerea Ministerului Energiei.

Raluca Turcan ar fi nominalizarea pentru Ministerul Muncii, iar Alexandru Nazare ar urma să continue la Ministerul Finanțelor.

Pentru Educație, liberalii l-ar susține pe Mihai Dimian. La Sănătate ar fi propusă Oana Gheorghiu, iar Dragoș Pîslaru ar urma să preia Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Stabilirea listei PNL ar avea loc în timp ce negocierile dintre partidele care discută formarea noului Executiv continuă. Împărțirea ministerelor nu ar fi fost încă definitivată, iar unele portofolii ar fi generat neînțelegeri între formațiuni.

Potrivit unor informații apărute joi, pentru Ministerul Justiției ar fi analizată inclusiv varianta numirii unui tehnocrat, ca soluție pentru deblocarea negocierilor.

O altă schiță publicată de „Adevărul” arată că mai multe portofolii ar fi rămas în discuție între PNL, USR și UDMR, inclusiv Educația, Sănătatea, Transporturile și Agricultura.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan ar urma să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor până la sfârșitul acestei săptămâni. Audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și votul de învestitură ar fi programate pentru începutul săptămânii viitoare.