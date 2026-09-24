Politica

Lista PNL pentru Guvern. Șapte liberali ar urma să primească portofolii

Lista PNL pentru Guvern. Șapte liberali ar urma să primească portofoliiSursa foto: Facebook/Siegfried Mureșan
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Din cuprinsul articolului

PNL urmează să valideze vineri lista miniștrilor pe care i-ar susține în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Liberalii ar fi ajuns la o formulă pentru șapte portofolii, printre numele vehiculate numărându-se Mircea Abrudean la Interne și Sebastian Burduja la Energie, potrivit Știripesurse.

PNL ar propune șapte miniștri pentru viitorul Executiv

Lista liberalilor ar urma să fie discutată și supusă validării în ședința Biroului Politic Național al partidului. Potrivit surselor politice, PNL ar fi stabilit numele pentru șapte ministere importante.

Formula pregătită de liberali ar fi următoarea:

  • Ministerul Afacerilor Interne – Mircea Abrudean
  • Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare
  • Ministerul Muncii – Raluca Turcan
  • Ministerul Educației – Mihai Dimian
  • Ministerul Sănătății – Oana Gheorghiu
  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Dragoș Pîslaru
  • Ministerul Energiei – Sebastian Burduja

Propunerile ar trebui să primească validarea conducerii PNL înainte de a fi incluse în formula finală a Cabinetului Mureșan.

Guvernul României foto ilustrativă

Guvernul României.Foto ilustrativă

Liberalii ar pregăti mai multe reveniri în Executiv

Lista PNL ar aduce și câteva schimbări față de formulele discutate în ultimele zile. Mircea Abrudean ar fi propunerea pentru Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce Sebastian Burduja ar urma să revină la conducerea Ministerului Energiei.

Raluca Turcan ar fi nominalizarea pentru Ministerul Muncii, iar Alexandru Nazare ar urma să continue la Ministerul Finanțelor.

Pentru Educație, liberalii l-ar susține pe Mihai Dimian. La Sănătate ar fi propusă Oana Gheorghiu, iar Dragoș Pîslaru ar urma să preia Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Negocierile pentru Guvern ar continua

Stabilirea listei PNL ar avea loc în timp ce negocierile dintre partidele care discută formarea noului Executiv continuă. Împărțirea ministerelor nu ar fi fost încă definitivată, iar unele portofolii ar fi generat neînțelegeri între formațiuni.

Potrivit unor informații apărute joi, pentru Ministerul Justiției ar fi analizată inclusiv varianta numirii unui tehnocrat, ca soluție pentru deblocarea negocierilor.

O altă schiță publicată de „Adevărul” arată că mai multe portofolii ar fi rămas în discuție între PNL, USR și UDMR, inclusiv Educația, Sănătatea, Transporturile și Agricultura.

Siegfried Mureșan ar pregăti lista pentru Parlament

Premierul desemnat Siegfried Mureșan ar urma să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor până la sfârșitul acestei săptămâni. Audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și votul de învestitură ar fi programate pentru începutul săptămânii viitoare.

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