Președintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că întâlnirile de marți dintre premierul desemnat Siegfried Mureșan și parlamentarii PNL și USR s-au desfășurat în condiții bune. Potrivit acestuia, Mureșan a arătat deschidere față de propunerile parlamentarilor și față de includerea acestora în programul de guvernare.

Mircea Abrudean a anunțat că discuțiile pentru formarea noului Guvern continuă. Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit marți cu parlamentarii PNL și USR, iar miercuri dimineață urmează o discuție cu reprezentanții UDMR.

„Continuăm discuțiile pentru formarea noului Guvern. Astăzi, premierul desemnat Siegfried Mureșan a avut întâlniri cu parlamentarii PNL și cu cei ai USR, urmând ca mâine dimineață să discute cu deputații și senatorii UDMR. Au fost discuții foarte bune, în care premierul desemnat a arătat deschidere pentru ideile și propunerile parlamentarilor și pentru preluarea acestora în programul de guvernare. Cred că tocmai acest dialog poate contribui la un program realist, cu măsuri clare și aplicabile. Avem nevoie de stabilitate, reforme și un buget credibil pentru 2027. Iar în actualul context de securitate, România nu își mai permite prelungirea crizei politice”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

Întâlnirea dintre Siegfried Mureșan și parlamentarii UDMR este programată miercuri, de la ora 8:30. Discuțiile fac parte din seria de consultări pentru formarea viitorului Executiv.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că șansele ca social-democrații să susțină prin vot Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan sunt foarte mici. Liderul PSD consideră că, dacă Mureșan își dorește sprijinul parlamentarilor social-democrați, ar fi trebuit să discute direct cu conducerea partidului.

Sorin Grindeanu a susținut că Siegfried Mureșan ar fi trebuit să îl contacteze direct dacă urmărește să obțină voturile PSD.

Grindeanu a comentat și posibilitatea ca Mureșan să încerce să obțină separat voturile parlamentarilor PSD, prin discuții individuale.

„Eu îi urez succes, dar nu cred că va avea, dacă va încerca să facă aşa ceva”, a spus Sorin Grindeanu.

Poziția PSD este legată, potrivit lui Grindeanu, și de declarațiile premierului desemnat privind continuarea politicilor promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Să vii să spui că tu continui în aceeaşi direcţie pe care a avut-o Ilie Bolojan, înseamnă că nu-ţi doreşti voturile de la Partidul Social-Democrat. Simplu”, a argumentat Sorin Grindeanu.