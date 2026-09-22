Premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește marți, la ora 16:00, cu parlamentarii liberali, în cadrul unei reuniuni organizate în Parlament, unde urmează să prezinte principalele direcții ale programului de guvernare. Mureșan a declarat că își propune revenirea TVA la 19%, „de îndată ce România își va permite”, și a susținut continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor pe care le consideră inutile.

El a reafirmat că va merge în Parlament pentru votul de învestitură, chiar dacă PSD a anunțat că nu va susține cabinetul său.

Siegfried Mureșan a spus că obiectivul său este ca TVA să revină la nivelul de 19% atunci când situația finanțelor publice va permite acest lucru. El a făcut referire la măsurile luate de Guvernul Bolojan și a spus că acestea au fost necesare pentru a pune ordine în finanțele statului.

Mureșan a explicat, ce înseamnă în opinia lui, austeritate. „Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de «austeritate» a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de «austeritate». Eu cred exact contrariul.

Risipa banului public înseamnă mai puțini bani pentru oameni. Fiecare leu cheltuit inutil de stat este un leu care nu ajunge într-o școală, într-un spital, într-un drum sau într-o investiție de care România are nevoie.

De aceea, vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor. Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți”, a transmis Mureșan.

Premierul desemnat a declarat că va merge la votul de învestitură, chiar dacă PSD a anunțat că nu va susține guvernul pe care îl propune.

„Categoric, da. Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând, pentru ca oamenii să ştie ce propunem pentru România: un stat nou, modern, o administraţie publică centrală reformată, eficientizată, administraţie locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat”, a spus Mureșan.

El a precizat că programul prevede reducerea pierderilor companiilor de stat și direcționarea banilor către domenii precum sănătatea și educația: „Reducem pierderile în companiile de stat şi folosim banii pentru sănătate, pentru educaţie, pentru şcoli, pentru grădiniţe, acolo unde e nevoie. Vom prezenta Parlamentului României viziunea noastră, o viziune pentru un stat nou, modern, reformat, pro-european”.

Mureșan a spus că va merge în Parlament și pentru ca fiecare parlamentar și fiecare grup parlamentar să își exprime public votul, dar și pentru a respecta procedura constituțională privind formarea Guvernului.

„Ştiu că unor parlamentari de la PSD le e teamă de prezentarea unui program cu adevărat reformat. Deci, vom merge în Parlamentul României, în primul rând, pentru a prezenta o viziune pentru România, în al doilea rând, pentru a arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar. Şi în al treilea rând, din respect faţă de Constituţia României şi faţă de preşedinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios”, a spus Mureșan.

Potrivit Constituției, candidatul desemnat pentru funcția de premier are la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

El a mai spus că a fost surprins de poziția exprimată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, și a legat decizia social-democraților de momentul în care aceasta a fost anunțată: „Am fost surprins de «lipsa de respect de astăzi a domnului Grindeanu faţă de preşedintele României»”.

Mureșan a adăugat că PSD și-a exprimat rezervele față de candidatura sa înainte ca decretul de nominalizare să fie publicat în Monitorul Oficial: „PSD-ul aproape a spus că are rezerve faţă de candidatura mea, înainte ca decretul de nominalizare să fie publicat în Monitorul Oficial. Consider că gestul lor a fost un gest ostil şi faţă de preşedintele României”.

Decretul prin care Mureșan a fost desemnat pentru funcția de premier a fost publicat luni în Monitorul Oficial. Președintele Nicușor Dan îl nominalizase pentru funcție pe 17 septembrie, după consultările cu partidele parlamentare.

Întrebat dacă social-democrații își pot schimba poziția, Mureșan a spus că intenționează să discute cu reprezentanții PSD după ce își va prezenta programul partenerilor din PNL, USR și UDMR.

„Vom discuta cu ei. Primii parlamentari cu care voi discuta, în mod firesc, sunt parlamentarii de la Partidul Naţional Liberal, USR şi UDMR, partenerii noştri, pentru a le prezenta programul de guvernare pe care îl finalizăm cel mai probabil în cursul zilei de mâine, după care vom discuta cu grupul minorităţilor naţionale şi apoi voi căuta să avem un dialog civilizat şi cu PSD”, a declarat premierul desemnat.

PSD a anunțat luni că nu va susține Guvernul Mureșan. Decizia BPN urmează să fie transmisă Consiliului Politic Național al partidului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat poziția exprimată de Siegfried Mureșan și a spus că afirmațiile premierului desemnat reduc șansele acestuia de a obține sprijinul social-democraților.

Grindeanu s-a referit la ceea ce a numit „ultimatumul” sau „avertismentul” transmis de Mureșan în legătură cu orientarea pro-europeană a PSD.

„Ştiţi ce mă mai deranjează în aceste zile? Acel soi de ultimatum, de avertisment pe care ni-l adresează mie şi colegilor mei Siegfried Mureşan, care spune ceva de tipul următor: dacă vreţi să dovediţi că sunteţi pro-europeni, mă votaţi pe mine, dacă nu mă votaţi pe mine, înseamnă că PSD-ul nu e un partid pro-european, pro-occidental şi aşa mai departe”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a spus că partidul nu are nevoie de o astfel de validare din partea premierului desemnat și a invocat rolul PSD în aderarea României la NATO și Uniunea Europeană, precum și în aderarea la Spațiul Schengen.

„PSD-ul şi eu n-am nevoie de patalamale de la Siegfried Mureşan, că suntem un partid pro-european. Partidul Social-Democrat este cel care a făcut ca România să facă parte din NATO, Partidul Social-Democrat este cel care a terminat negocierile de aderare la Uniunea Europeană, mai recent, Partidul Social-Democrat a reuşit să închidă acel dosar Schengen şi să intrăm în Spaţiul Schengen. N-am nevoie de ştampile din partea domnului Siegfried Mureşan”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a susținut și că, prin declarațiile și postările sale din ultimele zile, Mureșan ar transmite că nu își dorește, de fapt, funcția de premier.: „De aceea, eu azi în şedinţă (luni-n.r) am spus următorul lucru, că eu cred că, prin ceea ce a făcut în aceste zile Siegfried Mureşan, prin spusele domniei sale, prin postări, el vrea sau ne arată că nu vrea să fie prim-ministru. Pentru că, dacă ar vrea să fie prim-ministru, ar fi acţionat cu totul altcumva”.

Sorin Grindeanu a declarat că, în opinia sa, Guvernul propus de Siegfried Mureșan ar putea obține în Parlament mai puține voturi decât cabinetul propus anterior de Adrian Veștea, care nu a primit suficiente voturi pentru învestire: „Eu nu ştiu ce fac cei de la celelalte partide, nu sunt în PNL, USR, UDMR, dar aş spune că aş paria că ia mai puţine voturi decât Adrian Veştea. Eu aşa cred”.

Grindeanu a precizat, de asemenea, că nu exclude posibilitatea ca AUR să voteze Guvernul Mureșan. El a spus că, dincolo de declarațiile publice ale unor lideri ai formațiunii, nu a văzut o decizie formală a partidului privind respingerea cabinetului în Parlament.

Mureșan este susținut pentru formarea Guvernului de PNL, USR și UDMR, după desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan.