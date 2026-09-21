Sorin Grindeanu nu exclude posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR până în 2028, însă susține că, în acest moment, AUR urmărește organizarea alegerilor anticipate și nu intrarea la guvernare. Liderul PSD a explicat că a discutat recent față în față cu George Simion despre scenariul politic și că acesta i-ar fi spus că își dorește alegeri anticipate.

Întrebat dacă este posibil ca România să aibă un guvern format de PSD și AUR până în 2028, Sorin Grindeanu a spus că nu exclude această variantă. Liderul social-democrat a legat însă un asemenea scenariu de schimbarea poziției actuale a partidului condus de George Simion.

„Eu n-aș exclude această variantă. Sigur”.

Grindeanu a arătat că AUR ar trebui să își dorească participarea la guvernare pentru ca o asemenea formulă politică să poată fi luată în calcul.

„Dar, repet, deocamdată trebuie să declare să facă niște lucruri cei de la AUR. (…) Și să-și dorească să facă parte dintr-un guvern. Pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critice non-stop. Și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, ăsta-i planul politic”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a relatat că, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, a avut o întâlnire directă cu liderul AUR, George Simion. Potrivit lui Grindeanu, Simion i-ar fi transmis atunci că formațiunea sa urmărește organizarea alegerilor anticipate.

„Mi-a spus foarte clar că el dorește alegeri anticipate, nimic altceva. Și că orice altceva este, să spunem, un joc pe care îl face. Din perspectiva AUR, să știți că e corect să-și dorească alegeri anticipate. Pentru că vor să valorifice procentele pe care le au în sondaje. Așa că eu nu pot să nu-l cred pe George Simion”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a explicat și situația aritmetică din Parlament, arătând că PSD și AUR nu dispun împreună de cele 233 de voturi necesare pentru formarea și învestirea unui guvern.

„Matematica parlamentară arată următorul lucru, că nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi”, a spus Grindeanu.

Declarațiile vin în contextul negocierilor politice pentru formarea unui nou guvern. Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să nu susțină Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, decizia urmând să fie înaintată Consiliului Politic Național al partidului.