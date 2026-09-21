Călin Georgescu ar putea părăsi scena politică dacă acuzațiile formulate de procurori împotriva sa vor fi confirmate, susține Sorin Grindeanu. Liderul PSD spune însă că nu vrea să se pronunțe asupra vinovăției înainte ca ancheta să fie finalizată, într-un caz în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut de DIICOT.

Întrebat dacă reținerea lui Călin Georgescu înseamnă ieșirea acestuia de pe scena politică, Sorin Grindeanu a spus că acest lucru depinde de rezultatul anchetei și de confirmarea acuzațiilor formulate de procurori.

„Dacă lucrurile se dovedesc a fi, așa cum spun procurorii DIICOT și cum am văzut în presă, evident da. Dar o să mă feresc să dau eu verdicte”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a explicat că a evitat să se pronunțe și în alte situații în care persoane publice au ajuns să fie vizate de anchete penale.

„N-am dat verdicte nici când l-au luat pe Ciprian Ciucu și l-au acuzat. N-am dat verdicte nici când s-a aprins lumina în cămară și au găsit-o pe doamna Trăilă. N-am dat verdicte nici după ce au fost și alte cazuri de acest tip”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a susținut că, în situația în care acuzațiile împotriva lui Călin Georgescu vor fi confirmate, consecința politică ar fi ieșirea acestuia din viața politică.

„La întrebarea dumneavoastră, cred că nu există decât un răspuns. Dacă se va dovedi a fi vinovat, Călin Georgescu, evident, este scos din politică”, a afirmat Grindeanu.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat percheziții.

Ulterior, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, după ce a fost audiat la sediul instituției.