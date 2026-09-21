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Primăria Sectorului 2 amenajează sute de noi locuri de parcare pentru rezidenți. Câte vor fi gata până la finalul anului

Primăria Sectorului 2 amenajează sute de noi locuri de parcare pentru rezidenți. Câte vor fi gata până la finalul anuluiParcare. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Primăria Sectorului 2 a început să recupereze locuri de parcare albastre și să le transforme în parcări de reședință destinate locuitorilor. De la începutul lunii septembrie au fost marcate 445 de noi locuri, potrivit primarului Rareș Hopincă.

Primăria a amenajat peste 200 de locuri pe parcajele preluate de la Parking București

Dintre cele 445 de locuri marcate, 207 au fost amenajate pe parcajele preluate de la Parking București.

Cele mai multe sunt pe strada Ripiceni, unde au fost trasate 83 de locuri. Pe strada Tuzla au fost amenajate 58 de locuri, iar pe strada Luntrei alte 66.

Recuperăm locurile de parcare albastre și le atribuim rezidenților.

De la începutul acestei luni, am marcat 445 de noi locuri de parcare de reședință.

Dintre acestea, 207 locuri au fost amenajate pe parcajele preluate de la Parking București:

Str. Tuzla - 58 locuri, Str. Ripiceni - 83 locuri, Str. Luntrei - 66 locuri.

Alte locuri au fost marcate pe mai multe străzi din Sectorul 2

Alte 238 de locuri de parcare de reședință au fost trasate pe strada Brașoveni, unde sunt 76 de locuri, precum și pe străzile Radovanu și Răscoala, unde au fost amenajate 162.

Noi locuri de parcare de reședință au fost marcate și pe strada Elev Ștefănescu.

Recuperăm locurile de parcare albastre și le atribuim rezidenților. De la începutul acestei luni, am marcat 445 de noi locuri de parcare de reședință. Dintre acestea, 207 locuri au fost amenajate pe parcajele preluate de la Parking București: Str. Tuzla - 58 locuri, Str. Ripiceni - 83 locuri, Str. Luntrei - 66 locuri Alte 238 de locuri au fost trasate pe: Str. Brașoveni - 76 locuri, Str. Radovanu + Str. Răscoala - 162 locuri. Astăzi, pe Strada Elev Ștefănescu, au fost marcate noi locuri de parcare de reședință”, a a scris primarul pe Facebook.

Rareș Hopincă

Rareș Hopincă

Primăria pregătește alte sute de locuri de parcare

Autoritatea locală urmează să amenajeze noi locuri pe strada Cristescu Dima, unde sunt prevăzute 28 de locuri, pe strada Mașina de Pâine, cu 84 de locuri, și pe strada Năstase Pamfil, unde vor fi 117 locuri.

Planul Primăriei Sectorului 2 prevede amenajarea a aproximativ 2.000 de noi locuri de parcare de reședință până la sfârșitul anului.

Rareș Hopincă a anunțat că, până la finalul lunii noiembrie, Primăria Sectorului 2 urmează să recepționeze studiile de fezabilitate pentru zece parcări rezidențiale supraterane și pentru o parcare subterană de mari dimensiuni.

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