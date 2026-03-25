Reguli noi pentru parcări în București. Măsurile care ar putea intra în vigoare de la 1 mai

Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică un proiect care vizează eliminarea gratuității pentru parcările publice de utilitate generală în cazul autoturismelor electrice și hibride. Dacă va fi aprobat de Consiliul General, noul regulament ar urma să intre în vigoare la data de 1 mai.

Documentul propune abrogarea Hotărârilor Consiliului General nr. 140 din 2016 și nr. 706 din 2022, care permit în prezent utilizarea gratuită a acestor parcări pentru vehiculele electrice și hibride înmatriculate în București.

Potrivit raportului de specialitate, facilitatea a fost introdusă inițial ca măsură temporară pentru a încuraja mobilitatea sustenabilă. Între timp, situația din teren s-a schimbat semnificativ.

Numărul autoturismelor electrice și hibride înregistrate pentru a beneficia de gratuitate a ajuns să depășească totalul locurilor de parcare cu plată administrate de Compania Parking.

În document se arată că „această situaţie generează un blocaj operaţional critic, cererea sub regim de gratuitate anulând practic oferta de locuri pentru restul utilizatorilor plătitori şi pentru riverani. (...) Gratuitatea nelimitată a condus la utilizarea locurilor de parcare ca spaţii de staţionare pe termen lung, scăzând drastic rata de rotaţie a vehiculelor. Introducerea unui regim de tarifare diferenţiat pe zone este singura metodă prin care se poate asigura accesul echitabil la domeniul public şi eliberarea locurilor după finalizarea nevoii reale de deplasare”.

Pe site-ul instituției a fost publicat și un alt proiect, care prevede eliminarea accesului gratuit pentru jurnaliști la programele instituțiilor de cultură, precum și eliminarea utilizării gratuite a parcărilor publice.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat pe 6 martie intenția de a elimina toate gratuitățile pentru parcările administrate de municipalitate. El a explicat că numărul mașinilor care beneficiază în prezent de scutiri este de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile.

Edilul a precizat că decizia trebuie privită dintr-o perspectivă practică, legată de administrarea orașului și de echilibrarea bugetului. Acesta a menționat, de asemenea, că deține un autoturism hibrid.

În prezent, șoferii care au mașină electrică/hibrid în sistemul Primăriei nu plătesc abonament lunar pentru parcare publică. În schimb, pentru ceilalți conducători auto, tariful de parcare este de 5 lei pe oră și se aplică zilnic între 08:00 și 20:00. În afara acestui interval, parcarea este gratuită.

Există și opțiunea unui abonament de o zi, care costă 30 de lei, sau a unui abonament lunar de 500 de lei, util mai ales pentru firme sau pentru cei care lucrează în centru.

Pentru riverani este disponibil un abonament general PMB, fără loc rezervat. Acesta costă 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, iar fiecare unitate locativă poate avea cel mult două astfel de abonamente.

Plata se face cel mai simplu prin aplicația Parking București sau la parcometru. Există și varianta plății prin SMS la 7576, însă aceasta implică anumite comisioane ale operatorilor. Din acest motiv, în practică, costul poate depăși 6 lei pe oră dacă se folosesc SMS-ul sau aplicații terțe.

Dacă proiectul propus de Primăria Capitalei va fi aprobat de Consiliul General, noul regulament ar urma să intre în vigoare la data de 1 mai. Asta înseamnă că șoferii care au mașină electrică/hibrid, dar și jurnaliștii, nu vor mai beneficia de gratuitate și vor plăti tarifele de mai sus.

Astfel, recomandat este plata unui abonament, în locul unui tarif de 30 de lei pe zi, în special dacă trebuie să parchezi zilnic într-o parcare publică.