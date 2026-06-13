Municipiul Oradea testează un sistem bazat pe inteligență artificială care identifică automat șoferii ce ocupă ilegal trotuarele sau pistele pentru biciclete. Proiectul-pilot este deja funcțional în mai multe zone aglomerate ale orașului, iar autoritățile spun că scopul principal este creșterea disciplinei în trafic și eliberarea spațiilor destinate pietonilor.

În prezent, conducătorii auto surprinși de camerele inteligente primesc doar avertismente. Începând de luna viitoare însă, încălcarea regulilor de staționare și parcare va putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 2.000 și 2.500 de lei.

Sistemul utilizează camere video conectate la un software capabil să recunoască numărul de înmatriculare al vehiculului, să determine durata staționării și să genereze automat documentele necesare pentru sancționare. Tehnologia funcționează după un model asemănător celui folosit pentru verificarea rovinietei, iar procesele-verbale pot fi încărcate direct în platformele de taxe și impozite.

Autoritățile locale susțin că implementarea proiectului este determinată atât de numărul mare de sesizări primite din partea cetățenilor, cât și de deficitul de personal de la nivelul Poliției Locale.

„Nu ne interesează încasări mai mari la primărie, ci efectiv vrem ordine și disciplină și ce mai vrem important e să eficientizăm efectiv personalul nostru care îl avem angajat la Poliția Locală, adică din cei 70 de angajați pe care noi îi avem, dacă am instalat acest proiect pilot și va funcționa, înseamnă ca colegii noștri pot să meargă în alte zone, să fie mult mai eficienți”, a explicat Sebastian Lascu, city manager al municipiului Oradea.

Potrivit reprezentanților administrației locale, procesul este aproape complet automatizat. După identificarea autovehiculului, sistemul verifică datele disponibile în bazele oficiale și pregătește documentele necesare pentru aplicarea sancțiunii.

„Sunt datele de identificare ale autovehiculului, timp de staționare și un alt istoric, dacă a mai circulat prin zona respectivă.

Verifică în DRPCIV, prin stațiile de lucru conectate prin STS cu Ministerul de Interne. Cine este proprietarul. Introduce datele de identificare ale proprietarului și validează.

Ulterior se comută din alertă în note de constatare sau proces-verbal. Asta încă rămâne la latitudinea autorității locale să stabilească pașii”, a explicat Flavius Tarța, șef serviciu în cadrul Direcției Patrimoniului Imobiliar.

Pentru a limita eventualele erori, aplicația a fost configurată să recunoască vehiculele de intervenție, ambulanțele și alte categorii de autovehicule care beneficiază de drepturi speciale. De asemenea, șoferii care efectuează activități de aprovizionare în intervalele permise sau riveranii autorizați nu vor fi sancționați.