Numărul incidentelor de securitate care compromit datele personale continuă să crească puternic în 2026, în pofida investiţiilor tot mai mari ale companiilor în securitate cibernetică. În prima jumătate a anului au fost raportate 1.803 incidente, faţă de 1.732 în aceeaşi perioadă din 2025, potrivit unui raport al Identity Theft Resource Center (ITRC), citat de CNBC.

Incidentele din primele şase luni au generat peste 471 de milioane de notificări către persoanele afectate, mult peste cele 297,5 milioane înregistrate în întregul an 2025. O singură breşă, cea care a afectat platforma educaţională Canvas, a reprezentat 275 de milioane dintre aceste notificări.

Dacă ritmul se menţine în a doua jumătate a anului, numărul incidentelor din 2026 ar urma să depăşească recordul de 3.321 înregistrat anul trecut.

Creşterea coincide cu utilizarea tot mai frecventă a inteligenţei artificiale pentru exploatarea vulnerabilităţilor sistemelor informatice. Potrivit unui studiu IBM, una din patru breşe de securitate produse între martie 2025 şi februarie 2026 a implicat utilizarea AI, pondere în creştere cu 56% faţă de anul precedent.

Companiile răspund prin majorarea investiţiilor. Un sondaj PwC arată că 78% dintre firmele intervievate la nivel mondial intenţionează să-şi majoreze bugetele pentru securitate cibernetică.

O altă tendinţă îngrijorătoare este creşterea atacurilor provenite chiar din interiorul organizaţiilor. ITRC a identificat 21 de incidente provocate de persoane din interiorul companiilor în numai şase luni, comparativ cu doar trei în întregul an 2025.

Unele cazuri au implicat angajaţi concediaţi care au sustras informaţii înainte de plecare. Raportul menţionează şi schema prin care Coreea de Nord plasează lucrători IT la distanţă în companii americane, folosind identităţi furate, videoclipuri deepfake la interviuri şi CV-uri generate cu AI.

Experţii recomandă consumatorilor să-şi verifice periodic rapoartele de credit şi să utilizeze servicii de monitorizare pentru detectarea rapidă a unor conturi deschise fraudulos.

Cea mai puternică măsură de protecţie este considerată îngheţarea creditului, care împiedică, în general, deschiderea unui nou cont sau contractarea unui împrumut în numele unei persoane fără ridicarea prealabilă a restricţiei.