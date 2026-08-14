Numărul tentativelor de phishing raportate în România a crescut cu 70,6% în 2025, ajungând la 4.975, în timp ce cazurile de compromitere a conturilor au urcat cu 353%, până la 1.125. Datele apar în raportul anual de activitate al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), care arată și o creștere de peste 153% a atacurilor ransomware. Phishing-ul a rămas principala metodă de atac

Phishing-ul a continuat să reprezinte principalul vector de atac în 2025, potrivit DNSC. Numărul cazurilor raportate a ajuns la 4.975, cu 70,6% mai mult decât în 2024.

Directoratul a asociat evoluția cu profesionalizarea campaniilor, dar și cu diversificarea canalelor prin care sunt distribuite mesajele frauduloase. Atacatorii au combinat e-mailurile cu aplicațiile de mesagerie și platformele de social media.

Un alt factor menționat în raport este folosirea tot mai extinsă a inteligenței artificiale, inclusiv pentru pregătirea și derularea campaniilor de atac.

Și fraudele sau tentativele de fraudă au înregistrat o creștere importantă. În 2025 au fost raportate 3.937 de astfel de incidente, față de 2.061 în anul precedent, ceea ce reprezintă un avans de 91%. DNSC a remarcat în special intensificarea atacurilor bazate pe spoofing telefonic. Acestea au fost asociate cu extinderea phishing-ului și cu atractivitatea fraudelor financiare.

Printre metodele întâlnite s-au numărat schemele din comerțul electronic, investițiile false și tentativele de impersonare.

Una dintre cele mai mari creșteri a fost înregistrată în cazul compromiterii conturilor. Numărul acestora a ajuns la 1.125 în 2025, de la 248 în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de 353%.

DNSC a legat această evoluție de campaniile de inginerie socială derulate prin aplicații de mesagerie, în special WhatsApp. Printre exemplele menționate în raport se află mesajele de tipul „voteaz-o pe fiica mea la concurs”. Victima era ulterior redirecționată către o pagină frauduloasă sau i se solicita introducerea unor coduri de autentificare.

La această evoluție au contribuit și reutilizarea parolelor, lipsa autentificării multifactor sau configurarea necorespunzătoare a acesteia, precum și extinderea atacurilor de tip credential stuffing.

O evoluție importantă a fost consemnată și în cazul ransomware. În 2025, atacurile de acest tip au crescut cu peste 153% față de anul anterior. Potrivit raportului, DNSC a sprijinit în urma acestor atacuri 22 de instituții publice, 115 persoane fizice și 119 persoane juridice.

Ransomware-ul reprezintă un tip de atac prin care datele sau sistemele victimei sunt blocate, atacatorii solicitând, de regulă, o recompensă pentru restabilirea accesului.

Raportul DNSC arată că anumite tipuri de incidente au avut o evoluție inversă. Atacurile de tip bruteforce au scăzut cu 72,7%, de la 172 de cazuri în 2024 la 47 în 2025. Și incidentele DDoS au fost mai puține. Numărul acestora a coborât cu 52,8%, de la 72 la 34. Categoria „alte tipuri de raportări” a înregistrat, de asemenea, o scădere de 21%, de la 2.833 la 2.237 de cazuri.

Atacurile raportate în 2025 au vizat instituții guvernamentale și operatori din sectoare considerate critice. Printre domeniile vizate s-au numărat energia, sectorul financiar, transporturile, telecomunicațiile și sănătatea.

În funcție de sectorul de activitate, cele mai multe raportări au provenit din zona bancară, serviciile poștale și de curierat și infrastructurile pieței financiare. Aceste trei categorii au cumulat 3.326 de incidente, reprezentând 88,23% din totalul raportărilor.

Directorul DNSC, Dan Cîmpean, a arătat că instituția și-a propus să își consolideze poziția în domeniul securității cibernetice. „De la înfiinţarea sa în 2021, până la finalul lui 2023 când s-a reuşit recrutarea primilor noi angajaţi şi apoi până în 2025 când am accelerat semnificativ activitatea şi am crescut vizibil rezultatele concrete ale activităţii, Directoratul a urmărit şi a implementat constant viziunea de a deveni o instituţie de clasă internaţională care poziţionează ferm România ca lider recunoscut în domeniul securităţii cibernetice”, a precizat Dan Cîmpean, într-un comunicat transmis vineri.

Directorul DNSC a subliniat și importanța reacției rapide în contextul actual.

„În contextul geopolitic, tehnologic şi de reglementare actual este esenţial să acţionăm rapid, decisiv şi vizibil în această direcţie”, a mai spus Dan Cîmpean.