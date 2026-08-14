Noi finanțări prin Rabla Auto 2026. Câte ecotichete au fost aprobate

Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat, vineri, 14 august, o nouă listă de finanțări în cadrul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice. Este vorba despre 3.661 de ecotichete, cu o valoare totală de peste 48 de milioane de lei, în timp ce bugetul rămas disponibil în acest moment este de 10,7 milioane de lei.

Persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program, sesiunea fiind deschisă până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor alocate.

Înscrierile vizează achiziționarea de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv cele cu motorizare GPL/GNC, precum și vehiculele cu sistem de propulsie hybrid.

AFM a anunțat că termenul-limită pentru depunerea cererilor este 31 decembrie 2026, însă sesiunea se poate încheia mai devreme dacă bugetul disponibil este consumat.

„Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat astăzi, 14 august 2026, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 3.661 de ecotichete, în valoare totală de 48.097.000 de lei, în cadrul Programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice”, se arată într-un comunicat al AFM.

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a declarat că Programul Rabla Auto este destinat persoanelor care vor să renunțe la mașinile vechi și să cumpere autovehicule mai puțin poluante.

„Aprobarea celor 3.661 de ecotichete reprezintă o nouă etapă în procesul de înnoire a parcului auto naţional şi, în acelaşi timp, un pas concret către reducerea impactului transportului asupra mediului şsei încurajarea unei mobilităţi mai curate”, a declarat Florin Bănică.

După obținerea statutului de „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat.

După radierea mașinii vechi, beneficiarul trebuie să încarce documentele necesare în aplicația informatică și să introducă data la care autovehiculul uzat a fost radiat din evidențele de circulație.

Lista dosarelor aprobate în cadrul Programului Rabla Auto 2026 este publicată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, în secțiunea dedicată programului pentru persoane fizice.

În acest moment, bugetul rămas disponibil este de 10,7 milioane de lei, iar înscrierile continuă până la finalul anului sau până când fondurile sunt epuizate.