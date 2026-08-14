Trei persoane, între care un minor, au murit, iar alte patru au fost rănite, vineri seară, într-un accident rutier produs pe DN 13 Brașov-Sighișoara, în județul Mureș. În coliziune au fost implicate un autocamion militar și trei autoturisme. Una dintre persoanele rănite a fost găsită încarcerată și se afla în stare foarte gravă.

Accidentul rutier a avut loc pe DN 13 Brașov-Sighișoara, între localitățile Saschiz și Mihai Viteazu, din județul Mureș.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au fost solicitați să intervină după producerea accidentului, în care au fost implicate trei autoturisme și un autocamion militar.

La locul accidentului au fost mobilizați pompierii militari cu o autospecială de descarcerare și o autospecială de intervenție dotată cu modul de descarcerare.

De asemenea, au fost trimise două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD. În urma accidentului au fost înregistrate șapte victime.

Potrivit ISU Mureș, trei persoane au fost încadrate în cod verde, o persoană în cod roșu, fiind încarcerată, iar alte trei victime au fost încadrate în cod negru. Cele trei persoane decedate erau doi adulți și un minor, care prezentau leziuni incompatibile cu viața.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că circulația rutieră a fost oprită în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Polițiștii rutieri au estimat că traficul urma să fie reluat în condiții normale după ora 19:00.