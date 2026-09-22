Accident neobișnuit pe A1. O mașină a lovit un porc ajuns pe autostradă

Un accident rutier mai puțin obișnuit s-a produs marți, 22 septembrie, pe autostrada A1, unde un autoturism în care se aflau trei persoane a lovit un porc ajuns pe partea carosabilă. Incidentul s-a petrecut în zona kilometrului 96 și, în ciuda impactului, niciuna dintre persoanele aflate în mașină nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La locul accidentului au fost mobilizate echipaje de intervenție, inclusiv o autospecială de stingere cu spumă și un echipaj SMURD. Salvatorii au verificat situația ocupanților autoturismului și au intervenit pentru înlăturarea eventualelor riscuri apărute în urma impactului.

Cele trei persoane aflate în vehicul au scăpat fără răni care să necesite transportul la spital. Prezența animalului pe autostradă a dus însă la producerea accidentului, într-o zonă în care mașinile circulă, în mod normal, cu viteze ridicate.

Circumstanțele în care animalul a ajuns pe partea carosabilă nu sunt cunoscute deocamdată. Incidentul atrage însă atenția asupra pericolului reprezentat de animalele care pătrund pe drumurile intens circulate, în special pe autostrăzi, unde șoferii au mult mai puțin timp pentru a reacționa atunci când apare un obstacol neașteptat.

Accidentul de marți nu este singurul eveniment neobișnuit produs în România în această perioadă după apariția unui animal pe șosea.

Un caz cu urmări mai grave s-a produs în noaptea de 2 septembrie, pe DN13A, în localitatea Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș. Un autoturism care circula pe drumul național a acroșat un urs care pătrunsese pe carosabil.

După impact, un bărbat de 74 de ani, pasager în mașină, a coborât pentru a vedea ce se întâmplase. Animalul, care era încă în viață, l-a atacat, iar bărbatul a suferit leziuni la un picior. Un alt pasager, în vârstă de 48 de ani, a intervenit și a reușit să îndepărteze ursul cu ajutorul unui cric auto.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ursul a murit ulterior, iar exemplarul a fost ridicat de reprezentanții fondului cinegetic și transportat la DSVSA Mureș. Polițiștii au continuat verificările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.