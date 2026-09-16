Un accident feroviar s-a produs miercuri dimineață, 16 septembrie, în zona Gării Nicolina din municipiul Iași, o femeie fiind implicată în eveniment și transportată ulterior la spital, potrivit informațiilor transmise de ISU Iași.

La intervenție au fost mobilizate echipaje de pompieri și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Primele informații indică faptul că în accident este implicat trenul Regio R 11453, care circulă pe ruta Vaslui–Iași. Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul nu au fost precizate până la acest moment.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, autoritățile au fost sesizate printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Evenimentul a fost preluat în Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași.

Pentru intervenție a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare și pentru acordarea primului ajutor, din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

La locul accidentului a ajuns și un echipaj medical cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Echipajele de intervenție au avut ca obiective asigurarea măsurilor specifice de siguranță, accesul la persoana implicată în accident și acordarea asistenței medicale de urgență.

ISU Iași a precizat că femeia implicată în eveniment a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

La momentul transmiterii informațiilor, nu au fost comunicate detalii privind vârsta femeii sau starea sa de sănătate. De asemenea, autoritățile nu au oferit, până acum, informații suplimentare despre modul în care s-a produs accidentul.

Potrivit primelor date, trenul implicat este Regio R 11453, care circulă între Vaslui și Iași. Incidentul a avut loc în zona Gării Nicolina, una dintre zonele feroviare importante ale municipiului Iași.

Informațiile privind eventualele efecte asupra circulației feroviare nu au fost precizate în comunicarea inițială a autorităților.

Detalii suplimentare despre împrejurările accidentului și despre starea femeii ar putea fi comunicate ulterior de autoritățile care anchetează incidentul.