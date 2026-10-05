Ucraina şi-a redus aproape complet rezerva de locomotive după atacurile ruseşti asupra infrastructurii feroviare şi negociază cu partenerii europeni pentru obţinerea de material rulant compatibil cu ecartamentul de 1.520 mm, potrivit ministrului ucrainean al agriculturii, Taras Vîsoţki, citat de Financial Times.

Situaţia afectează inclusiv transporturile către porturile de la Marea Neagră, unde capacitatea feroviară a devenit o problemă pentru exporturile de cereale şi minereu de fier.

Declaraţiile vin după ce ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a anunţat pe 15 septembrie că peste 500 de locomotive au fost avariate sau distruse de atacurile ruseşti de la începutul invaziei pe scară largă, mai mult de jumătate dintre aceste pierderi fiind înregistrate în 2026.

Kievul a cerut atunci partenerilor internaţionali locomotive compatibile cu ecartamentul ucrainean şi sprijin financiar pentru achiziţia unor unităţi noi.

Potrivit Financial Times, Ucraina poartă negocieri cu state europene ale căror reţele feroviare folosesc acelaşi tip de ecartament. Compatibilitatea este esenţială deoarece o parte importantă a infrastructurii feroviare ucrainene utilizează ecartamentul de 1.520 mm, iar locomotivele proiectate pentru alte standarde nu pot fi folosite direct în aceleaşi condiţii.

Problema este vizibilă şi în sectorul portuar. Mîkîta Hrubov, directorul executiv al TIS Group, unul dintre cei mai mari operatori privaţi de terminale portuare din Ucraina, a declarat pentru Financial Times că trei locomotive au fost pierdute numai în zona terminalului companiei din portul Pivdennîi.

Potrivit acestuia, lipsa locomotivelor a devenit deja un punct vulnerabil al logisticii portuare. Astfel, chiar şi atunci când activitatea porturilor de la Marea Neagră poate continua, rămâne problema transportului mărfurilor până la terminalele unde acestea trebuie încărcate pentru export.

Financial Times relatează că, în ultimele săptămâni, atacurile ruseşti au vizat inclusiv trenuri care transportă cereale şi minereu de fier, două categorii importante pentru exporturile Ucrainei.

Reţeaua feroviară are un rol esenţial pentru economia ucraineană, nu doar în transportul mărfurilor destinate exportului. Căile ferate sunt folosite pentru transportul de bunuri esenţiale, evacuarea civililor din zonele afectate de război şi circulaţia produselor agricole şi industriale pe teritoriul ţării. Ministrul Andrii Sîbiha a descris infrastructura feroviară drept un element important pentru funcţionarea economică şi socială a Ucrainei.

Pe 15 septembrie, Sîbiha a anunţat că un altă locomotivă a fost lovită într-un atac rusesc asupra infrastructurii feroviare din regiunea Volîn, în apropierea frontierei cu Polonia. Cu două zile înainte, pe 13 septembrie, un atac rusesc vizase locomotiva unui tren de pasageri aflat la aproximativ doi kilometri de graniţa poloneză.

În contextul pierderilor, ministrul ucrainean de Externe a cerut statelor partenere să ajute atât prin furnizarea unor locomotive existente, cât şi prin finanţarea achiziţiei de material rulant nou.

„Pentru ca această arteră vitală să continue să funcţioneze, Ucraina are nevoie urgentă de înlocuiri. Facem apel la toţi partenerii noştri să ne ajute urgent să găsim locomotive compatibile cu ecartamentul de 1.520 mm, precum şi să finanţeze accelerarea achiziţiei unora noi”, a transmis Sîbiha pe 15 septembrie.

Datele prezentate de oficialul ucrainean indică amploarea problemei: peste 500 de locomotive au fost avariate sau distruse de la începutul invaziei pe scară largă, iar mai mult de jumătate dintre aceste pierderi s-au produs în 2026. În 2025 şi în primul trimestru al anului 2026, 209 locomotive aparţinând operatorului feroviar de stat Ukrzaliznytsia au fost avariate în urma atacurilor ruseşti, potrivit datelor citate de Interfax-Ucraina.

Deficitul de locomotive poate deveni o constrângere importantă pentru exporturile Ucrainei, chiar şi în condiţiile în care anumite porturi de la Marea Neagră îşi menţin sau îşi reiau activitatea.

Transportul maritim reprezintă doar o etapă a lanţului logistic. Cerealele, minereul şi alte produse trebuie mai întâi aduse la terminalele portuare, iar în Ucraina calea ferată are un rol major în acest proces. Dacă numărul locomotivelor disponibile scade, capacitatea de transport către porturi poate deveni un factor limitativ pentru exporturi.

În acest context, negocierile cu state europene pentru obţinerea unor locomotive compatibile cu ecartamentul de 1.520 mm devin parte a eforturilor Kievului de a menţine funcţională reţeaua de transport în condiţiile atacurilor asupra infrastructurii.