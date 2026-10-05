Din cuprinsul articolului Drone depistate în apropierea frontierei

Tensiunile provocate de războiul din Ucraina ajung din nou la hotarul Republicii Moldova. Un proiectil căzut în apropierea punctului de trecere Palanca–Maiaki-Udobnoe, în timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene, a ricoșat din sol și a lovit un autobuz de rută care staționa lângă barieră. Un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit ușor. Astfel, activitatea punctului de trecere a fost suspendată temporar.

Incidentul s-a produs în jurul orei 09:38. În urma acestuia, au fost deteriorate autobuzul și cabina de control, iar activitatea punctului de trecere a frontierei a fost sistată temporar.

Poliția de Frontieră anunță că, în contextul incidentului, circulația rutieră de la intersecția traseelor R-30 cu R-31, în raionul Ștefan Vodă, spre Palanca, este temporar sistată, până la finalizarea măsurilor de documentare și examinare.

Ofițerii de patrulare redirecționează mijloacele de transport spre Tudora, iar șoferii sunt atenționați să evite zona.

„Poliția de Frontieră, în comun cu Serviciul Vamal, monitorizează în continuare situația, în vederea gestionării acesteia, și menține legătura cu autoritățile competente din Ucraina”, a precizat instituția.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările în zona frontierei. În cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii, oamenii sunt îndemnați să-și păstreze calmul. Să se adăpostească într-un spațiu sigur și să urmărească doar informațiile transmise de autorități.

De asemenea, cetățenii sunt avertizați să nu se apropie de eventuale resturi ale aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să sesizeze imediat autoritățile la numărul 112.

Incidentul de la Palanca are loc la doar două zile după ce șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Cinci dintre acestea au căzut sau au explodat pe teritoriul țării. Fragmentele au fost găsite în patru raioane. În două localități au fost raportate incendii de vegetație și pagube materiale.

Cea de-a șasea dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova în apropiere de Palanca, la ora 08:04, și a părăsit teritoriul țării aproximativ un minut mai târziu.

Pe 1 octombrie, Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Asta după încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone. La MAE, diplomatul rus a primit o notă de protest. Autoritățile de la Chișinău au cerut explicații în legătură cu incidentele.

La ieșirea din sediul Ministerului, Ozerov a declarat că Rusia ar fi pregătită să participe la o anchetă comună pentru elucidarea cazurilor de survolare a spațiului aerian moldovenesc. Potrivit diplomatului, o astfel de investigație ar trebui realizată de experți din cele două țări.

Diplomatul rus a susținut că, până în prezent, partea moldoveană s-ar fi eschivat de la investigarea comună a incidentelor. Ozerov a afirmat că experții ruși sunt pregătiți să participe la verificări. De asemenea și să stabilească dacă aparatele de zbor implicate sunt de origine rusească.

Întrebat ce dovezi ar considera suficiente și ce poziție ar avea Moscova în cazul în care o anchetă ar confirma originea rusească a dronelor, Ozerov nu a oferit un răspuns concret. Acesta a reiterat că astfel de concluzii trebuie stabilite de specialiști în urma investigațiilor.

De la începutul războiului din Ucraina, aproximativ 90 de drone și rachete rusești au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova.