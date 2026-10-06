Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reacționat marți la protestele elevilor care s-au extins în Franța și a susținut că manifestațiile nu ar avea legătură cu problemele sistemului de educație. Liderul de la Casa Albă a pus situația pe seama „imigrației în masă necontrolate” și a islamului, în timp ce elevii reclamă condițiile din școli și finanțarea insuficientă.

Președintele american a comentat situația printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

„Ceea ce se întâmplă în Franța este, pur și simplu, o migrație în masă scăpată de sub control. Nu este vorba despre școli; este vorba despre dorința Islamului de a prelua controlul asupra unei țări care a fost cândva măreață!”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Afirmațiile lui Trump vin în timp ce protestele elevilor au ajuns în mai multe orașe importante ale Franței și au atras alături de adolescenți sindicate din educație și organizații ale părinților.

Mișcările de protest au avut loc deja la Paris, Marsilia, Strasbourg și Lyon.

Elevii reclamă o programă școlară considerată prea încărcată, condițiile din unitățile de învățământ și nivelul finanțării sistemului de educație.

Adolescenții cer condiții mai bune în licee și fonduri suplimentare pentru educație.

Protestele s-au extins treptat, iar sindicatele din educație și organizațiile de părinți s-au alăturat manifestanților în fața unităților de învățământ.

În ultimele zile, o parte dintre manifestații au fost marcate de incidente violente. În mai multe orașe au avut loc confruntări cu forțele de ordine, iar școli, magazine și alte clădiri au fost vandalizate.

De la începutul mișcării, peste 5.000 de persoane au fost reținute de poliție, majoritatea fiind minore. Aproape 90% dintre cei reținuți au mai puțin de 18 ani. Paisprezece persoane, dintre care patru adolescenți, se află în arest preventiv.

Violențele au provocat și numeroase victime. Aproape 200 de tineri au fost răniți în timpul protestelor, iar unii dintre ei au suferit răni grave. De asemenea, 65 de polițiști și jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor.

Peste 400 de licee au fost avariate pe parcursul manifestațiilor.