Franţa s-a confruntat din nou cu o zi tensionată din cauza blocajelor organizate în licee, încheiată cu incidente violente şi cu peste 1.700 de persoane reţinute de forţele de ordine. În absența unor măsuri ferme din partea autorităților, liderii mișcării de protest au lansat deja un apel public pentru continuarea acțiunilor de stradă, conform Le Figaro.

Valul de nemulțumiri a izbucnit pe 17 septembrie în regiunea pariziană, extinzându-se ulterior la nivel național și atingând un punct critic în numeroase orașe. În reacția lor, serviciile prim-ministrului au condamnat ferm actele de violență urbană, indicând partidul de stânga radicală La France insoumise ca fiind responsabil pentru escaladarea situației.

Contextul social este extrem de sensibil, având în vedere că mai rămân doar șapte luni până la alegerile prezidențiale, unde candidata de extremă dreapta Marine Le Pen este creditată ca favorită în sondaje. Situația este complicată suplimentar de scumpirea accentuată a carburanților, care alimentează nemulțumirea generală.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că numai vineri au avut loc 1.747 de reţineri, numărul total al celor reținuți de la începutul săptămânii depășind 5.000 de persoane în legătură cu protestele din unitățile de învățământ.

„Au fost 735 de instituţii implicate în mobilizare, ceea ce reprezintă o scădere cu 30%, iar în apropierea a 158 de instituţii au avut loc acte de violenţă urbană: aruncarea de obiecte, atacuri asupra forţelor de ordine, a cadrelor didactice, a jurnaliştilor, a trecătorilor...”, a afirmat acesta.

În încercarea de a calma spiritele, ministrul Educaţiei, Édouard Geffray, s-a întâlnit cu reprezentanții mișcării și a anunțat lansarea iminentă a unui plan de acțiune menit să accelereze înlocuirea cadrelor didactice lipsă, vizând în special clasele a IX-a şi a XII-a.

Cât despre posibila reorganizare a ritmului şcolar, oficialul a menționat începerea unei analize aprofundate, precizând însă că „nu va fi în măsură să ia o decizie pentru începutul anului şcolar 2027”, adică după desfășurarea alegerilor prezidențiale.

Răspunsul reprezentanților elevilor nu s-a lăsat așteptat. Uniunea Sindicală a Liceenilor (USL) a cerut elevilor să nu renunțe la proteste. Ryad Rani, preşedintele organizației, a făcut apel la „continuarea mobilizării (...) şi la alăturarea la mişcarea din cadrul Actului III marţi”, zi în care este programată o demonstrație masivă la nivel național. O coaliție extinsă a sindicatelor din Ministerul Educației a susținut demersul, îndemnând angajații să participe, inclusiv prin intrarea în grevă.

Săptămâna s-a încheiat sub semnul violențelor extrem de grave. În localitatea La Ciotat, din sud-estul țării, autoritățile au raportat că „un profesor a fost stropit intenţionat cu benzină, apoi agresat fizic de doi indivizi”.

Ciocniri violente între tineri și trupele de intervenție au fost înregistrate în mai multe orașe, printre care Paris și Strasbourg. În cel din urmă, poliția a fost nevoită să intervină chiar în incinta unui campus universitar, la solicitarea conducerii instituției. De asemenea, la Belfort, un polițist a fost bătut violent de persoane descrise de ministrul de Interne drept revoluționari.

Atitudinea forțelor de ordine a stârnit revoltă în rândul tinerilor care susțin că protestează pașnic. James, elev în clasa a X-a la Lille, a reclamat „represiunea poliţienească extrem de violentă, care nu poate decât să alimenteze furia liceenilor”.

„Pentru că, atunci când vedem colegi de-ai noştri care sunt bătuţi, strangulaţi, orbiţi, gazaţi din toate părţile, în timp ce noi încercăm doar să purtăm un dialogue cu guvernul, este inevitabil să nu ne înfurie”, a adăugat tânărul.

Critici aspre au venit și din partea organizațiilor internaționale. „Amnesty International condamnă utilizarea disproporţionată a forţei împotriva manifestaţiilor elevilor de liceu şi solicită suspendarea utilizării LBD-urilor (lansatoare de bile de apărare, n.r.)”, se arată într-un comunicat al organizației. Utilizarea acestor arme neletale rămâne un subiect controversat în Franța, din cauza leziunilor grave provocate protestatarilor.

De cealaltă parte, mulți elevi se plâng că mișcarea le este compromisă de elemente violente. „Scopul este să organizăm manifestaţii paşnice pentru a ne face auziţi, iar aceşti vandali ne fac un deserviciu enorm incendiind liceele noastre”, regretă Maëlle, elevă în Bordeaux, unde clădirea liceului său a fost afectată de un incendiu.

Bilanțul distrugerilor este unul considerabil. Vineri, aproape 400 de licee din totalul de 3.700 funcționale la nivel național au fost complet închise. Un exemplu este Liceul Mandela din Nantes, unde holul principal a fost devastat de flăcări, conducerea luând decizia ca școala să rămână închisă până la vacanța de la jumătatea lunii octombrie.

Conform estimărilor provizorii făcute de administrațiile regionale, lucrările de reparație și reabilitare a instituțiilor de învățământ avariate se vor ridica la câteva milioane de euro.