4 octombrie 2026 vine cu o energie favorabilă pentru socializare, relaxare și activități plăcute pentru patru zodii chinezești. Șobolanul, Iepurele, Capra și Tigrul se numără printre semnele care pot profita de atmosfera zilei, potrivit interpretărilor astrologice pentru această perioadă, potrivit YourTango.

Duminică, 4 octombrie, este o zi de Porc de Metal (Xin Hai) în calendarul chinezesc. Ziua se află în luna Cocoșului de Foc, iar anul 2026 este anul Calului de Foc. Calendarul tradițional indică pentru această dată mai multe activități favorabile, printre care călătoriile, deschiderea unei afaceri, comerțul, semnarea contractelor și mutarea.

Pentru nativii din zodia Șobolanului, 4 octombrie poate fi una dintre zilele mai plăcute ale perioadei. O interpretare publicată pentru săptămâna 28 septembrie-4 octombrie indică în mod explicit duminica drept cea mai bună zi a săptămânii pentru acest semn.

Accentul cade pe interacțiunile cu ceilalți. Șobolanii pot avea chef să iasă, să petreacă timp cu prietenii sau să stea la povești cu oamenii apropiați. Atmosfera este potrivită pentru activități care nu presupun neapărat planuri complicate, ci mai degrabă companie bună și puțină relaxare.

Pentru Iepure, energia zilei de Porc este asociată în astrologia chineză cu o relație armonioasă. În sistemul celor trei armonii, Porcul formează o combinație favorabilă cu Iepurele și Capra, iar cu Tigrul are o relație de tip „sextil”.

În cazul Iepurelui, ziua poate fi un bun prilej pentru a ieși din rutina obișnuită. O plimbare, o întâlnire spontană sau o activitate făcută împreună cu prietenii poate transforma o duminică obișnuită într-una mai animată.

Capra este al doilea semn aflat în relație armonioasă directă cu Porcul în configurația zilei de 4 octombrie. Pentru acest nativ, energia zilei poate favoriza activitățile în compania altor persoane și planurile care presupun mișcare sau schimbarea decorului.

Interpretările pentru săptămâna respectivă recomandă, de asemenea, nativilor Capră să încerce lucruri diferite și să meargă în locuri unde pot întâlni oameni noi.

Tigrul completează lista celor patru semne. În relația tradițională dintre animalele zodiacului chinezesc, Porcul și Tigrul formează o pereche de tip Liuhe, considerată armonioasă. Calendarul pentru 4 octombrie indică astfel o configurație favorabilă pentru Tigru.

Pentru acești nativi, ziua poate fi potrivită pentru socializare, ieșiri și activități care le permit să se desprindă pentru câteva ore de responsabilitățile cotidiene. Dacă apare o invitație neașteptată, Tigrul ar putea fi mai dispus decât de obicei să o accepte.

Pe lângă corespondențele dintre semne, calendarul tradițional pentru 4 octombrie marchează călătoriile, comerțul, semnarea contractelor și anumite schimbări de loc drept activități favorabile. În același timp, unele activități, precum nunțile, funeraliile și lucrările de construcții, sunt trecute la categoria celor nefavorabile pentru această zi.

Interpretările astrologice nu reprezintă predicții științifice și sunt prezentate aici ca element de divertisment. În tradiția astrologiei chineze, însă, combinația dintre animalul zilei, animalul anului și relațiile dintre semne este utilizată pentru interpretarea energiei unei anumite date.

Pe 4 octombrie 2026, Șobolanul, Iepurele, Capra și Tigrul sunt cele patru zodii care apar într-o configurație favorabilă pentru relaxare, socializare și activități plăcute. Pentru ele, o duminică petrecută alături de prieteni sau într-un loc nou poate fi exact pauza de care au nevoie.