Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat că va susține, la Camera Deputaților, un amendament prin care aspectul uniformei școlare pentru fiecare unitate de învățământ să fie stabilit cu implicarea elevilor. Anunțul a venit după o întâlnire pe care parlamentarul a avut-o vineri cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor și ai asociațiilor de părinți.

Daniel Zamfir a precizat că, în cadrul discuțiilor, a convenit cu reprezentanții elevilor și părinților introducerea acestei modificări în actul normativ privind obligativitatea uniformelor școlare.

La întâlnirea de la Senat au participat, din partea Consiliului Național al Elevilor, Mihnea Haiduc, Bogdan Enache, Bogdan Gogan și Anda Șinca.

Asociațiile de părinți au fost reprezentate de Sorin Berilă, din partea Asociației Alianța Părinților, Eugen Ilea, din partea Federației Părinților - PRO EDU, precum și Valentin Ilie, Sorin Panait și Ioan Rotaru, din partea Federației Naționale a Părinților - EDUPART.

Daniel Zamfir a relatat, într-o postare pe Facebook, că discuțiile au vizat stabilirea ținutei școlare și că opiniile participanților nu au fost atât de diferite pe cât se anticipase.

El a spus că a fost de acord cu solicitarea elevilor și părinților și că va susține această propunere sub forma unui amendament la Camera Deputaților.

„Am fost total de acord şi voi susţine sub formă de amendament la Camera Deputaţilor solicitarea elevilor şi părinţilor ca aspectul uniformei fiecărei şcoli să rezulte prin implicarea totală a elevilor”, a transmis liderul senatorilor PSD.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții elevilor au precizat că problemele din educație sunt multiple și că introducerea ținutei obligatorii nu reprezintă neapărat o prioritate.

Daniel Zamfir a spus că ar fi preferat ca această discuție să fi avut loc mai devreme și le-a mulțumit reprezentanților părinților pentru contribuția la discuțiile pe această temă.

„În acelaşi timp, elevii consideră că problemele educaţiei sunt multiple şi că introducerea ţinutei obligatorii nu este neapărat o prioritate. Regret că discuţia de azi nu a avut loc mai devreme, ne-ar fi scutit de atâta agresivitate din partea celor care nu doresc decât să propage ura şi dezbinarea!”, a scris Zamfir.

El a mai afirmat că problemele din educație sunt numeroase și că introducerea uniformei obligatorii nu le rezolvă pe toate.

„În egală măsură, le mulţumesc reprezentanţilor părinţilor pentru aportul pe care l-au avut la această discuţie extrem de onestă şi constructivă! E limpede că problemele educaţiei sunt numeroase şi grave şi cu toţii suntem de acord că nu impunerea ţinutei obligatorii le rezolvă pe toate, însă este un pas necesar”, a conchis liderul senatorilor PSD.

Senatul a adoptat, pe 22 septembrie, propunerea legislativă care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și instituie obligația elevilor de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului unității de învățământ. În evidențele Senatului, proiectul apare ca fiind adoptat și transmis celeilalte Camere pentru dezbatere.

Proiectul prevede modificarea Legii învățământului preuniversitar în sensul instituirii obligației elevilor de a purta uniformă, precum și reglementarea stabilirii modelelor, standardelor tehnice și elementelor componente ale uniformelor școlare. Propunerea legislativă include și măsuri referitoare la acordarea gratuită sau subvenționarea achiziției uniformelor.

În forma adoptată de Senat, elevii ar urma să se prezinte la cursuri în uniformă școlară, în conformitate cu regulamentul unității de învățământ preuniversitar.