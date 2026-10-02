Primăria Capitalei propune restricționarea treptată a accesului mașinilor poluante în București, începând din 1 noiembrie 2027. Măsurile ar urma să fie aplicate timp de cinci ani, mai întâi în zona centrală și apoi la nivelul întregului oraș, până în 2032, când în zona centrală ar urma să fie restricționat și accesul mașinilor Euro 5.

Primarul general Ciprian Ciucu a prezentat vineri calendarul propus de municipalitate, precizând că restricțiile ar urma să vizeze progresiv mașinile de la non-Euro până la Euro 5.

„Ne propunem o limitare etapizată, din 2027 în 2032, a maşinilor poluante, de la non-euro la Euro 5, deci nu va fi ceva radical. În acest domeniu trebuie să pregăteşti populaţia. Vă propun ca, începând cu 1 noiembrie 2027, timp de cinci ani, să eliminăm progresiv maşinile poluante, mai vechi, din zona centrală a Bucureştiului şi etapizat (...) şi din celelalte zone”, a declarat Ciprian Ciucu, într-o conferință de presă.

Potrivit datelor prezentate de primarul general, în București și Ilfov sunt înmatriculate aproximativ 2,9 milioane de mașini, dintre care aproape 1,3 milioane sunt considerate vechi și poluante.

Aproximativ 460.000 de autovehicule au între 22 și 35 de ani și sunt încadrate în categoriile non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3. Alte circa 835.000 de mașini au între 17 și 21 de ani și corespund standardului Euro 4.

Datele publicate vineri în legătură cu propunerea municipalității indică 2.867.404 de mașini înmatriculate în București și Ilfov, potrivit datelor RAR din 2025.

Potrivit calendarului propus de Primăria Capitalei, restricțiile ar urma să fie introduse progresiv, începând din zona centrală:

1 noiembrie 2027: accesul mașinilor non-Euro ar urma să fie restricționat în zona centrală a Bucureștiului. 1 noiembrie 2028: în zona centrală, restricțiile ar urma să fie extinse și la mașinile Euro 1. La nivelul întregului București ar urma să fie restricționat accesul mașinilor non-Euro. 1 noiembrie 2029: în zona centrală ar urma să intre sub restricții și mașinile Euro 2. La nivelul întregului oraș ar urma să fie restricționate mașinile non-Euro și Euro 1.

1 noiembrie 2030: în zona centrală ar urma să fie restricționate și mașinile Euro 3. În întregul București ar urma să fie vizate mașinile non-Euro, Euro 1 și Euro 2.

1 noiembrie 2031: în zona centrală ar urma să fie restricționat și accesul mașinilor Euro 4. La nivelul întregului oraș ar urma să rămână cu restricții mașinile non-Euro, Euro 1 și Euro 2. 1 noiembrie 2032: în zona centrală ar urma să fie restricționat și accesul mașinilor Euro 5. La nivelul întregului oraș ar urma să aibă restricții mașinile non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3.

În paralel cu măsurile privind traficul auto, Primăria Capitalei propune înlocuirea treptată a sistemelor de încălzire pe lemne, cărbune și alți combustibili solizi.

Municipalitatea propune programul „AER 2030 ACASĂ”, un program multianual prin care gospodăriile care folosesc astfel de sisteme să fie sprijinite să treacă la sisteme de încălzire eligibile, cu emisii reduse sau zero.

Programul ar urma să fie voluntar, iar soluțiile să fie stabilite în funcție de infrastructura disponibilă pentru fiecare gospodărie.

Ținta anunțată de municipalitate este ca aproximativ 15.000 de gospodării identificate și localizate în Capitală să fie incluse în efortul național de înlocuire a minimum 50.000 de unități de încălzire până în 2030.

„Bucureştenii se îmbolnăvesc în fiecare zi - boli cardiovasculare, cancere, copiii sunt cei mai afectaţi, pentru că microparticule stau în suspensie în aer la aproximativ un metru de sol. Şi întrebarea fundamentală este: Vrem şi noi să ne civilizăm sau nu până la urmă? Suntem un oraş european sau nu suntem un oraş european?”, a declarat Ciprian Ciucu.