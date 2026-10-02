Halle Berry, acuzată că și-ar fi agresat fiul. Fostul soț cere ordin de restricție

Halle Berry este acuzată de fostul soț, actorul francez Olivier Martinez, că și-ar fi agresat fiul în vârstă de 12 ani, într-un incident care ar fi avut loc pe 26 septembrie. Martinez a depus pe 1 octombrie, la Curtea Superioară din Los Angeles, o cerere prin care solicită custodia exclusivă a copilului și un ordin de restricție împotriva actriței. Acuzațiile apar în documentele judiciare obținute de Page Six și nu au fost dovedite în instanță.

În prezent, Halle Berry și Olivier Martinez împart custodia copilului în mod egal. Actorul cere însă și suspendarea temporară a vizitelor mamei.

Potrivit fostului soț al actriței, incidentul ar fi avut loc pe 26 septembrie, în jurul orei 20:30.

Băiatul se afla în camera lui și juca un joc video folosind o cască de realitate virtuală.

Martinez susține că Halle Berry ar fi intrat în cameră și ar fi început să îl împingă. Actorul afirmă că aceasta l-ar fi jignit, după care l-ar fi apucat de gât.

Copilul ar fi reușit să se elibereze și ar fi început să țipe. În acel moment, în cameră ar fi intrat și partenerul actriței.

Martinez susține că, după incident, băiatul l-a sunat panicat și i-a cerut să vină imediat să îl ia. Apelul ar fi durat numai 27 de secunde.

La dosar au fost depuse și mesajele pe care tatăl și fiul le-ar fi schimbat în timp ce Olivier Martinez se îndrepta spre locuința actriței.

Într-unul dintre mesaje, copilul îi scria tatălui său: „Ești aici? Te rog, vino”.

Potrivit documentelor citate, în dimineața următoare, Halle Berry i-ar fi trimis fostului soț un mesaj referitor la cele petrecute.

„Mă simt teribil de vinovată pentru ce s-a întâmplat aseară. Știu că și el se simte la fel”.

Inițial, actrița s-ar fi opus ca fiul lor să plece la tatăl său. Din mesajele incluse în dosar reiese că Berry ar fi reproșat faptul că băiatul nu și-a respectat mama.

Olivier Martinez susține că situația din 26 septembrie nu ar fi fost un caz izolat. Potrivit acuzațiilor formulate de acesta, actrița și-ar fi imobilizat fiul și în trecut. Sursa citată nu menționează o reacție a lui Halle Berry la aceste acuzații.

Halle Berry și Olivier Martinez s-au cunoscut în 2010, în timpul filmărilor pentru thrillerul „Dark Tide”.

Cei doi s-au căsătorit în Franța, în iulie 2013, iar fiul lor s-a născut în luna octombrie a aceluiași an.

Berry și Martinez s-au despărțit în 2015.