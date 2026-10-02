Edi Iordănescu a transmis vineri seară, înaintea meciului pe care România îl joacă la Varșovia cu Polonia, că are încredere în tricolori și a făcut trei pronosticuri: naționala va înscrie cel puțin un gol, nu va pierde partida și va învinge Suedia. Fostul selecționer al României a publicat pe Facebook un mesaj înaintea partidei cu Polonia, în care a vorbit despre situația echipei naționale și despre lucrurile de care tricolorii au nevoie într-un astfel de moment.

Edi Iordănescu a spus că, dincolo de tactică și strategie, jucătorii au nevoie de unitate și de încrederea că pot schimba situația.

“Sunt momente în fotbal în care ai nevoie de mai mult decât de tactică, strategie sau inspiraţie. Ai nevoie de caracter, de unitate şi, mai presus de toate, de convingerea că poţi schimba lucrurile chiar şi atunci când totul pare împotriva ta.

România traversează un moment dificil, dar tocmai astfel de momente pot construi ceva special. Băieţii au nevoie să simtă că o ţară întreagă este în spatele lor. Acum, mai mult ca oricând! Şi, contrar principiilor mele, astăzi mă aventurez şi în câteva pronosticuri: Marcăm minim un gol, nu pierdem cu Polonia şi batem Suedia! Am încredere. Dar, mai mult decât încredere, am o dorinţă imensă ca România să reuşească! Hai România!!”, a notat Iordănescu pe Facebook.

Naționala României întâlnește Polonia la Varșovia, de la ora 21:45, în cel de-al treilea meci disputat de tricolori în actuala ediție a Ligii Națiunilor.