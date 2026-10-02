Pronosticul lui Edi Iordănescu pentru Polonia – România. Ce spune despre meciul cu Suedia
- Bianca Ion
- 2 octombrie 2026, 21:28
Edi Iordănescu a transmis vineri seară, înaintea meciului pe care România îl joacă la Varșovia cu Polonia, că are încredere în tricolori și a făcut trei pronosticuri: naționala va înscrie cel puțin un gol, nu va pierde partida și va învinge Suedia. Fostul selecționer al României a publicat pe Facebook un mesaj înaintea partidei cu Polonia, în care a vorbit despre situația echipei naționale și despre lucrurile de care tricolorii au nevoie într-un astfel de moment.
Edi Iordănescu: „Ai nevoie de caracter, de unitate”
Edi Iordănescu a spus că, dincolo de tactică și strategie, jucătorii au nevoie de unitate și de încrederea că pot schimba situația.
“Sunt momente în fotbal în care ai nevoie de mai mult decât de tactică, strategie sau inspiraţie. Ai nevoie de caracter, de unitate şi, mai presus de toate, de convingerea că poţi schimba lucrurile chiar şi atunci când totul pare împotriva ta.
România traversează un moment dificil, dar tocmai astfel de momente pot construi ceva special. Băieţii au nevoie să simtă că o ţară întreagă este în spatele lor. Acum, mai mult ca oricând! Şi, contrar principiilor mele, astăzi mă aventurez şi în câteva pronosticuri: Marcăm minim un gol, nu pierdem cu Polonia şi batem Suedia! Am încredere. Dar, mai mult decât încredere, am o dorinţă imensă ca România să reuşească! Hai România!!”, a notat Iordănescu pe Facebook.
România joacă la Varșovia de la ora 21:45
Naționala României întâlnește Polonia la Varșovia, de la ora 21:45, în cel de-al treilea meci disputat de tricolori în actuala ediție a Ligii Națiunilor.
Lotul naționalei României pentru meciul cu Polonia
- PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitoria Guimaraes | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Corum | Turcia, 2/0);
- MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);
- ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).