Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află în Polonia, tranzitează această țară sau intenționează să ajungă acolo. Autoritățile poloneze au decis să prelungească verificările temporare la frontierele cu Germania și Lituania până la 30 martie 2027.

Măsura, instituită inițial la 7 iulie 2025, va rămâne în vigoare pentru încă o perioadă, iar călătorii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri la trecerea graniței.

Potrivit informării transmise de MAE, verificările temporare vor continua atât la frontiera cu Republica Federală Germania, cât și la cea cu Republica Lituania, până la sfârșitul lunii martie 2027.

Din cauza acestor controale, timpii de așteptare în punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în Polonia, ar putea crește. Românii care tranzitează cele două granițe sunt sfătuiți să ia în considerare eventualele întârzieri atunci când își planifică deplasările.

Prelungirea măsurii vizează toate persoanele care trec prin aceste puncte de frontieră, inclusiv cetățenii români care călătoresc în scop turistic sau profesional.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot apela numerele de telefon ale Ambasadei României la Varșovia: +48 22 628 31 56 și +48 22 622 25 70. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii sunt disponibili în permanență.

Pentru situațiile dificile, speciale sau care necesită intervenție urgentă, românii pot apela numărul de telefon de permanență al Ambasadei României la Varșovia: +48 694 486 683.

MAE recomandă consultarea site-urilor oficiale varsovia.mae.ro⁠ și www.mae.ro⁠ pentru informații actualizate privind condițiile de călătorie.

De asemenea, ministerul le reamintește cetățenilor români că pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care pune la dispoziție informații utile și recomandări pentru deplasările în străinătate.