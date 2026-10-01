Horoscopul lui Dom' Profesor,  2 octombrie 2026. Tatăl meu

2 octombrie

Pe 2 octombrie s-au născut Mohandas Gandhi, Graham Greene, Sir Edward William Ramsay, Groucho Marx, Sting, Romina Power, Ciprian Porumbescu, Dan Spătaru, Adrian Daminescu, Gheorghe Gruia, Miron Radu Paraschivescu, Paul Goma, Francisc Hossu-Longin.

În calendarul creştin-ortodox, pe 2 octombrie, sunt Sfinţii Ciprian şi Iustina, nimic în „Kalendar”.

Tatăl meu, Liviu Ștefănescu, născut pe 2 octombrie 1921, era un nativ din Balanţă foarte secretos, cum este caracteristica multor Balanţe. Nici astăzi nu ştiu exact ce preferinţe avea, ce-i plăcea mai mult, ca să dau de pomană, cum se face. Dumnezeu să-l odihnească şi să-l ierte! S-a născut ca al doilea băiat din cei trei, în familia lui Stan și Eugenia Ștefănescu, familie urmașă Marelui Clucer Dimitrie Ștefănescu.

Tata a făcut Școala Normală și se pregătea să intre la Istorie, ca să devină arhivar, după modelul celor cinci generații anterioare. Dar, a venit războiul…

Istoria familiei, ce a făcut tata în război, le ştiu din documentele familiei, din jurnalul lui, din scrisorile de dragoste trimise celei care urma să-mi fie mamă, din relatările unchiului meu, doctorul chirurg Victor Costin Ştefănescu, un om formidabil, Dumnezeu să-l odihnească şi pe el, că multe a făcut şi a desfăcut!

Aşa că atunci când am găsit în jurnalul lui “Harry”, acesta era numele de război al tatălui meu, referiri la “instructorul meu de zbor, căpitanul Vizanty, nom de guerre, Mon Cher” m-am agăţat cu ghearele şi dinţii de amintirea comandorului Dan Vizanty.

“Mon Cher” este un erou naţional, se ştie multe despre el, aşa că mă gândeam că pot să extrapolez ceea ce a făcut Dan Vizanty şi să aflu ce a făcut şi tatăl meu.

Dar, după ce am scris câteva articole, aici, în EvZ, am avut surpriza plăcută să primesc emailuri de la copiii şi nepoţii aviatorilor care îl cunoşteau pe tata. Iar cea mai interesantă relatare am primit-o de la nepotul mecanicului de bord al lui tata. Iar, încă o surpriză plăcută, a fost prietenia de corespondență cu fiica comandorului Dan Valentin Vizanty, Ana Maria, o demnă urmașă a eroului aviației regale românești.

Tata a luptat pe Focke Wulf 190, una dintre variantele minunatului avion, fratele mai mare, foarte asemănător cu IAR-80 şi IAR-81, în Luftwaffe, Luftflotte 4, Grouppe “Otto”, Schlachtgeschwader 2. A fost detaşat ofiţer de legătură, dar germanii l-au lăsat să zboare. Pe un splendid Flugzeugpanzerjäger, un FW-190 aranjat special pentru atacul la sol, împotriva tancurilor bolşevice, dotat cu tunuri de 20 mm şi rachete. Vânător de blindate.

“Ţăranii lui”, infanteriștii români, erau undeva, la mai mulți kilometri, în tranşee. Când se auzeau motoarele tancurilor sovietice, sau cercetașii semnalau o concentrare de blindate, maiorul de stat major Ceraşu, de la tata din sat, chema prin radio regimentul “Otto”. Germanii ştiau imediat despre ce este vorba... În cîteva minute, o patrulă, tata şi cu șeful lui german de patrulă, un “von”, cel mai bun vânător de tancuri rusești din armata germană, un Michael Wittmann al aerului, veneau pe coordonatele indicate, interceptau tancurile bolşevice şi le speriau suficient de tare cu tunurile de 20 milimetri, ca bolşevicii să se ascundă, să renunţe la atac. Patrula de FW-190 zbura la înălţimea crenguţelor din vârful copacilor... Se spune că nu de puține ori FW-190 venea pe aerodrom cu frunze sau crenguțe mici lipite de aripi.

Există şi o mărturie scrisă, indirectă. Marele om, generalul de aviaţie Ion Dobran, veteran al WW2, şi-a amintit de tata, de curiozitatea și excentricitatea lui de a zbura neapărat pe un FW-190, care nu era în dotarea aviației regale, şi mi-a indicat o carte scrisă de mareşalul armatei aerului URSS, G.V. Zimin, “Piloţi de vânătoare”. În volumul doi, la pagina 74, se relatează cum aviatorul sovietic, care trebuia să asigure protecția aeriană a atacului, a avut mari necazuri din cauza unei escadrile de FW-190, care “se strecura la înălţimea copacilor” şi a atacat eficient coloanele de blindate sovietice care forţau râul Berezina.

Atacul sovietic a fost suspendat suficient timp, pentru ca trupele noastre să se asigure în perimetru. Surpriza atacului sovietic s-a irosit. Ori, numai Grouppe “Otto” de FW-190 făcea asemenea acrobaţii riscante, la foarte joasă altitudine, a spus celebrul general: ”…tatăl tău a zburat, cu siguranță, în acea misiune!”

Nu știu de ce tata nu mi-a povestit nimic, niciodată, despre viața lui. Poate regreta multele lui greșeli și păcate. Asta nu m-a impiedicat să am și eu și mai multe greșeli și păcate. Poate dacă îmi povestea erorile lui, mă împiedica să le comit pe ale mele, dacă aș fi tras învățămintele care se impuneau. Dar îi sunt recunoscător, iar iubirea pe care i-o port este veșnică, fiecare trebuie să facă greșelile lui!

După război tata s-a angajat contabil la ”Fabrica Pâsla”, paralel urmând două școli superioare, Universitatea, Facultatea de Istorie și ASE, secția contabilitate. În 1949 termină studiile își ia diplomele și se însoară, în august, cu Marieta. Viitoarea mea mamă!

În anul 1951 începe, tata fiind contabil-șef, împreună cu bunul lui prieten, inginerul Lăzărescu, aventura transformării făbricuței ”Radio Popular” în imensa ”Electronică”. În 1989 gigantul industriei electronice românești producea 434.000 televizoare alb-negru și 75.000 televizoare color, având 5.514 angajați. Nu mai știu dacă ”Electronica” mai există în prezent, în anul 2003, după privatizare, mai avea 60 de angajați cu o producție de doar 137 de televizoare, în tot anul.

Tata își dă doctoratul în istorie și atrage atenția academicianului Oțetea care îl angajează secretar la Academie și cercetător la Institutul N. Iorga. Era monedă curentă, în acele timpuri, cu salarii mici și inflație mare, înainte de stabilizare, să ai două, sau mai multe locuri de muncă. Așa a apărut ”Istoria României” a Academiei, cea în patru volume, tata fiind sufletul întregii lucrări, dar fiind menționat doar ca coordonator al volumului III.

În anul 1959 primește sarcină de partid direct de la Gheorghe Gheorghiu-Dej să edifice, în România, o rețea de muzee. Tata conduce Consiliul Muzeelor și un timp și pe cel al Cinematografiei, din cadrul Comitetului de Stat pntru Cultură și Artă. Până în anul 1966, când tata s-a îmbolnăvit grav din cauza suprasolicitării, a reușit să pună în circuit 88 de muzee și să aducă în țară spre difuzare multe filme străine, de exemplu cele franțuzești, gen comediile cu Louis de Funes, dar și superproducțiile istorice americane, gen ”Cleopatra”.

În același timp a impulsionat foarte puternic cinematografia românească oferind banii necesari producțiilor. Numai tata știe cum a obținut acei bani, cu câte intervenții și cât efort. Totul s-a făcut cu energia, cu voința și viața tatălui meu! De la el am învățat că dacă vrei să faci ceva în viață, chiar să faci ceva, nu să încerci, cum se spune astăzi, trebuie să te implici total, zi și noapte, 24/24, 7/7, să plătești cu energia, sângele și chiar cu viața ta!

Tatălui meu i-au plăcut romanțele, cântecele Dorinei Drăghici și muzica lui Charles Aznavour.

V-am povestit, altădată, cum m-am întâlnit, prima dată, cu Charles Aznavour, pe 24 martie 1970, în studioul altui meteque, Georges Moustaki, la Paris. Era ziua de naștere a fetei cu care eram pe atunci. ”Je vous parle d'un temps/ Que les moins de vingt ans/ Ne peuvent pas connaître… La bohème, la bohème/ On était jeunes/ On était fous/ La bohème, la bohème/ Ça ne veut plus rien dire du tout” (La Bohème, Charles Aznavour).

Dar era și ziua genocidului armenesc din 1915. Aznavourian a reușit să treacă peste momentul tragic, cu ochii plini de lacrimi și să revină la bucuria și veselia serbarii zilei de naștere a frumoasei mele blonde, o cântăreață celebră, mai târziu, care atunci împlinea 21 de ani.

Am sufletul plin de amintiri pe care timpul și o reținere mic burgheză mă împiedică să le fac publice. Viața mea ca un roman? Poate ca o sută de romane! Dar încet-încet, fără mult zgomot și din prea plinul vieții mele pe sfârșite, când Vineri cea frumoasă, dar mortală, din visele mele, ghidul meu către un alt nivel, o să-și schimbe rochia galben-pai, o să fie semn că trebuie să spun, dacă mai am ceva de spus.

Acum, cu voia domniilor voastre, în amintirea tatălui meu, îi plăcea mult acest film, o să mă uit încă odată la un film excelent, vechi, de artă, alb-negru, unde joacă perfect Charles Aznavour, secondat de Lino Ventura și Hardy Krüger. Un film din anul 1960. Se numește ”Un taxi pour Tobrouk” și este un film de război, împotriva războiului.

Ca să-mi iau adio, el nu a mai apucat, probabil nici nu a dorit asta, o să închin în memoria tatălui meu un pahar de Dubonnet, cum am învățat la Paris, cu un cub de gheață de sifon și o jumătate de felie de lămâie verde.

În astfel de zile, când pentru tata, pentru mulți dintre prietenii mei, sau VIP-urile pe care le-am cunoscut, nu mai este, mâine, nicio zi, vă spun tuturor și mai tare și mai convins, cu toată Forța: fiți bucuroși, mai aveți o șansă, mâine este o altă zi!

Ţi-ai promis o răsplată dacă reuşeşti să-ţi convingi şeful că ai dreptate. Ce să zic, astăzi nu sunt şanse, fii rezonabil şi mai aşteaptă. Într-o bună zi rezultatele vor fi peste aşteptări! O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de toamnă.

TAUR

Astăzi eşti nemulţumit de lentoarea cu care ţi se rezolvă problemele şi de lipsa de soluţii pe termen lung. Soluţia îţi e la îndemână, trebuie doar să iei... taurul de coarne, să insişti! Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Astăzi noul nu este favorabil. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o "provocare". Vai, ce nu-mi place cuvântul ăsta, "provocare"! Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”!

GEMENI

Eşti mai hotărât ca niciodată să schimbi ceva în viaţa ta. Ai încheiat un armistiţiu doar ca să te afli în treabă. Dar atenţie, persoana în cauză nu este sinceră. O să te atace din nou! O zi care se anunţă obişnuită, dacă nu te-ar nelinişti veştile rele din presă. Ignoră-le! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni.

Astăzi trebuie doar să te mişti repede şi să nu amâni. Hotărârea este buna, treci la fapte! Vrei să înţelegi de ce nu ai spor în ceea ce faci! Poate nu colaborezi cu cine trebuie... Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte bine, pozitiv. Binele la bine trage! Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Şi gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune!

LEU

Nu-ţi mai risipi energia pe furnici! Încearcă să-i ajuţi, dacă nu poţi să-i conduci, pe cei care contează în viaţa ta. Lumea ştie că strategiile tale sunt întotdeaună câştigătoare, nu dezamăgi! Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Nu acţiona după prima bârfă pe care o auzi. Nu te repezi imediat şi lua de bun pe primul venit. Uneori leii se prind cu capcane primitive, sau cu linguşeală! Reflectează cui foloseşte ingineria respectivă.

FECIOARĂ

Stelele îţi aduc veşti bune! Nu cele pe care le aşteptai, dar, decât nimic... Ai „jucat” bine până acum, dar nu vezi încă roadele scontate şi asta te enervează. Ai puţintică răbdare! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri. Puţintică răbdare, vorba eternului Caragiale!

Nemulţumirea ta faţă de cei din jurul tău e justificată. Dar e şi vina ta, ai vorbit prea mult, ai dat din casă şi ai devenit vulnerabil la bârfe. Recomandare: ia distanţă, cât mai repede! Conjunctura astrologică îţi indică o energie în creştere, în a doua parte a zilei. Profită de această amplificare a vitalităţii, cu harnicia şi spiritul armoniei care te caracterizează, să prevalezi, să ai succes.

SCORPION

Astăzi poţi să apeşi butoanele necesare ca să demonstrezi cât ești de bun, celor care încă mai au îndoieli în ceea ce te priveşte. Te gândeşti la cineva de departe, care însă, nu se gândeşte la tine! Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Ori problema cu care te confrunţi azi este foarte complexă, ori, din cauza vremii capricioase, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor.

SĂGETĂTOR

Grija pentru cineva din jurul tău, poate un membru al familiei te chinuie şi azi. Nu ai motive întemeiate însă, lucrurile se pot rezolva ca prin minune. O veste de departe e cheia situaţiei. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă, nu risca, ai răbdare!

Pari zdrobit de timp şi obosit. Vrei calm, muzică plăcută şi un pahar de vin bun. Uneori şi astăzi este una dintre acele zile, trebuie să-ţi oferi ceea ce vrei, ca să poţi să progresezi! Conjunctura astrologică arata că poţi coopera bine cu semnele de aer şi foc, un Leu te poate ajuta decisiv într-un domeniu sensibil al activităţii tale. Evită, dacă poţi, Racii şi Peştii. Totuşi, astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba.

VĂRSĂTOR

Vremea capricioasă și amenințarea neprecizată dar şi veştile bune te fac să simţi nevoia de somn. Și de împăcare cu tine însuţi. Dacă ar fi după tine, ai lua o pauză mai lungă. Acordă-ţi o şansă şi evaluează evenimentele! Mai multa discreţie nu strică, dar foarte multă discreţie înstrăinează pe cei apropiaţi! Adică joci un rol şi uneori îţi cade masca. Vărsătorii nu sunt actori foarte buni, adică nu pot face roluri de compoziţie, nu pot convinge ”spectatorii”, ţine minte acest lucru!

PEŞTI

Cu o conjunctură complexă, aproximativ favorabilă, multe se pot face şi desface! Evită, însă, proiectele şi ideile ciudate, bizare, neobişnuite. Conjunctura te predispune la exagerări! Spune ce ai de spus, nu mai ţine pe inimă, poate ai surpriza şi vei fi bine primit! Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă - aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viaţa este frumoasă şi poţi să o faci şi plăcută!