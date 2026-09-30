Horoscopul lui Dom’ Profesor, 1 octombrie 2026. Profeția lui Petrache Lupu, făcută acum 90 de ani

1 octombrie

Pe 1 octombrie s-au născut Julie Andrews, Jimmy Carter, Richard Harris, Walter Matthau, Annie Besant, Coca Bloos, Constantin C. Nottara, Gheorghe Vitanidis, Cristian Tudor Popescu, Angelo Niculescu, Alice Gabrielescu, George Matei Cantacuzino.

Pe 1 octombrie este Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare mare, Anania, Roman Melodul, Iosif și Chiriac de la Bisericani.

„Evenimentul Zilei” din 1 octombrie 1880 a fost că fabrica lui Edison din New Jersey a început să producă becuri electrice, iar la 1 octombrie 1843 a apărut primul număr al prestigiosului săptămânal britanic „News of the World”.

Dar deosebit de importantă este profeţia făcută de Petrache Lupu care, în legătură cu Acoperământul Maicii Domnului, spunea, la 1 octombrie 1936, că: "Un mare imperiu va cuprinde Europa şi România sfântă va fi cucerită fără să se tragă cu tunul. Mai mult, poporul minţit şi ademenit va dori să fie cucerită ţara lui Decebal şi a lui Traian. Mari nenorociri se vor abate asupra românilor. Se vor băjeni cu milioanele, vor fi inundaţii şi cutremure mari, secetă mare, furtuni, din senin. Doi ani, România, Europa, toată lumea o să fie cuprinsă de o nouă boală, o nouă ciumă. Bogatul o să ceară săracului adăpost şi mămăligă. Ţara o să fie trădată de cei care o conduc, iar banul o să fie singura religie.

Degeaba preoţii şi vlădicii or să ridice Crucea lui Hristos, că nu vor fi ascultaţi şi lumea o să râdă de ei. Hoţii or să fie domni şi curvele, doamne! Mai mulţi ani România o să fie bârlogul tâlharilor şi va avea felinarul roşu drept stemă. Războiul o să ne bată la uşă şi disperarea îşi va găsi sălaş în sufletul românilor. Când o să piară ultimul trădător de ţară şi toţi românii se vor pocăi, toți se vor întoarce acasă, o minune se va întâmpla şi Maica Domnului o să-şi întindă Acoperământul peste Grădina ei salvându-ne pe toţi, pe toţi românii şi aducând pace, bunăstare şi bucurie. Aşa să ne ajute Dumnezeu!"

Este tulburător cum Petrache Lupu („Lupu” – o întâmplare?) a „văzut” cu atâta precizie peste aproape un secol. Mai rămâne să se împlinească partea bună cu „mântuirea, pacea, bunăstarea şi bucuria”!

Compania britanică Ampereanalysis, lider pe piața datelor, a prezentat recent o analiză a impactului economic real al crizei asupra sectorului media european.

Cea mai puternic afectată din cauza crizei a fost, potrivit analizei, piața publicității televizate, urmată de activitățile teatrale, concerte, festivaluri - care s-au prăbușit. Și veniturile televiziunii cu plată au fost supuse unei presiuni suplimentare din cauza concurenței făcute de ofertele video online prin abonament, a scăderii veniturilor din gospodării și a lipsei de competiții adevărate.

Ampereanalysis estimează acum, faptul că schimbările de piață cauzate de criză și răspunsurile politice asociate, vor antrena o scădere, de la an la an, a veniturilor sectorului audiovizual mondial cu peste 3%.

Pentru comparație, se amintește faptul că, după criza financiară din 2008, piața mondială a televiziunii, cinematografiei și cea video a crescut, de fapt, cu 1%.

Circumstanțele neobișnuite ale recesiunii economice actuale - în special măsurile de creștere a prețului la combustibili, folosite în numeroase țări, au făcut ca segmente de piață, cum este teatrul, să fie lovite într-o manieră disproporționată.

Dar, chiar suprimând impactul cinematografiei lovite puternic, piața mondială a audiovizualului va scădea cu 0,5% anul acesta, ceea ce nu s-a mai întâmplat de decenii, de obicei creștea.

Cu toate aceste perspective sumbre, există oportunități pentru companiile care se pot adapta mai rapid la noile norme ale pieței.

Din întâlnirile patronilor media în care se discută cifrele trimestrului trei al anului, rezultă că revin în forță cheltuielile publicitare, în special în spațiul online sau prin poștă.

Pe anumite piețe, activitatea de producție redemarează în mod viguros, avantajul fiind de partea celor care pot accelera turnarea și post producția emisiunilor scenarizate. De asemenea, ultimul val de măsurare al Ampereanalysis, arată că un mare număr de consumatori a adoptat noi modalități de vizionare și de plată a conținutului.

Astfel, în termeni nominali, Ampereanalysis apreciază că veniturile din sectorul audiovizual european, pe ansamblul lui, vor reveni la nivelul din 2019, la sfârșitul lui 2027.

Cât adevăr mai este în presa din Occident, din nefericire repede calchiată la noi, ne poate spune octogenarul miliardar Rupert Murdoch: 97.4% din știri sunt ”fake news”! De multe ori, de foarte multe ori aș vrea să corectez o știre, o informație, un articol evident mincinos, dar... mă opresc! Nu aș putea corecta TOATE știrile și apoi publicul, se pare, că vrea să fie mințit.

Înainte, în timpul războiului rece, numit impropriu comunism, în România se practica minciuna pozitivă. Noi eram cel mai bun, mai primitor, mai cult, mai harnic, mai și mai, popor din lume. Victorii după victorii, realizări după realizări, totul era frumos și la vară cald. Vacile dădeau tone de lapte, fabricile făceau milioane de șuruburi, se făceau zeci de tone de porumb la hectar, toți munceam cu spor și ne iubeam führerul pe care îl votam permanent 99,8%. Trăiam în cea mai bună dintre lumi!

Acum se practică minciuna negativă. Știri rele, catastrofe, amenințare permanentă cu cutremure, asteroizi, cu boli, iată rușii care se strâng la o graniță terestră pe care nu o avem cu ei, alte amenințări, de data asta economice, alte răutăți și perversități, vulgarități și porcării mondene sau, de cea mai joasă speță, totul în relatarea sosului infect al politicii interne fără nicio noimă și a politicii externe sărită de pe șinele intereselor României.

Bună temă de reflecție în această zi de toamnă, cu certitudinea că mâine este o altă zi de toamnă, doar mereu și mereu mâine este o altă zi!

Gânduri de distracție te obsedează astăzi. Nu mai sta, ai putea profita: după muncă te poți duce în oraș. Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Eşti pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează şi, în sinea ta, eşti mândru şi mulţumit pentru că vremurile nu te iau pe nepregătite. În activitate, la munca de zi de zi, eşti creativ şi inspirat în a găsi metode care să-ţi simplifice şi să-ţi uşureze viaţa profesională. Dar ceea ce îţi doreşti mai mult este să evadezi, măcar pentru câteva ore...

De la o vreme te-ai lenevit şi nu eşti tu acela... ba nici energie nu prea mai ai. Trebuie să fii mai reţinut şi să nu trâmbiţezi adevăruri care dor – acest lucru în domeniul sentimental. Modul în care abordezi astăzi relaţiile de serviciu denotă că ai învăţat din greşelile trecutului. Totuşi, trebuie să fii mai calm şi mai destins ca să poţi aborda problemele care îţi frânează activitatea profesională şi îţi influenţează negativ cariera. În hotărârea ta de astăzi în domeniul financiar se poate vedea experienţă şi maturitate. Nu exagera problemele de sănătate şi nu lua aiurea medicamente neprescrise de medic. Perioada zilei de astăzi este benefica pentru tratamente medicale de tot felul, chiar intervenţii chirurgicale.

Îţi spui ca nu mai poţi, că nu mai vrei crize și prețuri mari, că ai nevoie de plimbare, soare, muzică şi distracţie. E bine, nu te pedepsi, poţi să iei o pauza şi să foloseşti timpul pentru ceea ce vrei să faci. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta, exceptând domeniul amorului! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Dacă poţi!

Eşti cam melancolic şi nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din familie pentru o decizie importantă. Si stelele cred că trebuie să te mai gândeşti şi să vezi dacă este bine şi pentru tine. O vorba, un telefon sau o informație iţi aduce o veste bună, ceea ce îţi confirmă intuiţia. A doua parte a zile este revelatoare pentru presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei de astăzi este pentru îmbrăcăminte, ceva drăguţ pentru toamnă-iarnă.

Ai, sau, nu ai încredere în familie şi prieteni, aproape nu contează. Deşi crezi că te poți descurca singur într-o problemă dificilă, este scris în stele că nu vei putea fără ajutorul celor apropiaţi. Prin energia ta, prin puterea de muncă de astăzi stârneşti invidii, dar şi respect. Trebuie să-ţi îndrepţi eforturile şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii proprii. Mai multă ordine în alimentaţie! Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista, sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit, chiar dacă afară sunt nori, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz...

Zgârcenia care te încearcă este sigur păguboasă pe termen lung. Ce câştigi prin tandreţe, pierzi din cauză că eşti zgârie-brânză! Si chiar nu ai motive, câştigurile tale par foarte bune! Contrar obiceiului, nu trebuie să dai mare importanţă detaliilor. Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că astăzi primeşti o veste bună, care te ajută să-ţi regăseşti calmul. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nativele din zodia Fecioarei, mai ales, sunt astăzi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie.

Aniversarea, dacă este ziua ta de naștere, nu-ţi aduce bucurie, doar tu ştii de ce... Prietenii şi familia îţi spun că arăţi mai tânar şi mai proaspăt ca niciodată şi că poţi concura la orice show tv. Tu simţi altceva! Tine-ţi prietenii aproape şi inamicii şi mai aproape, dar nu îi lua in braţe. Fii convenţional, cordial dar prudent, în noile relaţii cu cei care doresc neapărat să-ţi devina prieteni. Noi prietenii şi/sau alianţe. O parte din nativii din Balanţă au parte de o nerealizare care îi pune pe gânduri. Se aproprie nişte termene, nervozitatea creşte. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei, sau al anturajului – trebuie să te descurci singur. Mare oboseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraîncărcat - sau tocmai de aceea!

Eşti pe cale să culegi roadele unei intrigi pe care ai plănuit-o de mult. Numai că nu iese chiar cum vrei tu şi va trebui să mai munceşti. Bine este că te recunosc de şef până la urmă! În mijlocul unui carusel ameţitor, care este viaţa ta cotidiană, astăzi găseşti o oază de relaxare, poate şi un izvor de cultură şi înţelepciune. O zi placută, bine aspectată sentimental. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase.

Astăzi te întrebi unde ai greşit de te părăsesc prietenii, sau nu-ți răspund la mobil. Poate ai fost prea exigent, prea pisălog şi chiar prea cinic, uneori. Relazează-te, lucrurile pot merge bine şi fără „prieteni”! Nu încerca să joci un rol care nu te prinde. Aştepţi un călător, sau călătoresti, sau sunt simplele drumuri cotidiene. Nu este o zi in care să faci schimbari importante, esenţiale. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii, sau Berbecii. Este o perioadă favorabilă celor care caută un loc de muncă, sau doresc o situaţie profesională mai bună. Perioada îți este favorabilă, în general, mai puţin „prietenii din interes”.

Ai de trecut un prag de care depinde câti bani poți câştiga în continuare. Bazează-te pe instinct, fii calm, zâmbitor şi competent şi poți câştiga poziţia pe care ţi-o doreşti. E de bine! Cu toate că flexibilitatea nu este caracteristica tare a zodiei, astăzi poţi convinge colegii şi prietenii şi-i poţi solidariza cu cauza ta. Pe seară, întâlniri care iţi fac plăcere. Ziua de azi este pentru tine o perioada buna şi chiar plăcută. Sigur, statistic vorbind, pentru că nu toţi Capricornii pot să aibă aceiaşi soartă. Astrologia nu este o filozofie comunistă, care îi pune pe toţi egali şi la grămadă, ba din contră!

Mijlocul zilei este o perioadă activă, cu toţi, sau aproape toţi Capricornii puşi pe cheltuieli şi tratamente de întreţinere, cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta oarecum anapoda. Am uitat să spun că dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor şi mai mult timp ca să găseşti ceva în propria casă.

Ai de câştigat ceva, poate în registrul sentimental, dar depinde de tine să ai succes şi să nu dai naştere la bârfe. Reuşita este aproape sigură, condiţile sunt însă răbdarea şi discreţia. O zi bună. La serviciu este o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Aspectele benefice sunt in cumpană astăzi cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar placută! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subînţeles este mult mai indicat. Toată lumea şi deci şi o bună parte dintre nativii din Vărsător, este convertită la religia cumpărăturilor de toamnă. Ca să nu rămâi în contemplare, sau meditaţie la preţurile mari şi calitatea proastă, este bine să-ţi faci un plan amănunţit, din timp.

Crezi că cineva te nedreptăţeşte şi ai dreptate. Motivul este gelozia şi nu prea ai cum să lupţi cu ea. Păstrează-ţi calmul şi continuă. Până la urmă vor recunoaşte că eşti cel mai tare! Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gândeşte-te cum să le finalizezi. Nu incepe astăzi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante cu femeile, cu partenerii. O zi de joi, mijloc de săptămână şi început de lună, în care nu te simţi chiar extraordinar, dar cu puţin bun simţ şi refuzând problemele, o s-o scoţi la capăt! Cum să refuzi problemele? Simplu, învaţă sa spui: nu, nu, nu! Nu, nu ştiu, nu pot, nu mă duce capul! Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii!