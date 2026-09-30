Gimnastica românească își celebrează marile stele. La data de 30 septembrie, istoria sportului românesc înregistrează două mari valori. Este vorba de gimnastul Marius Urizcă și de gimnasta Andreea Răducan. Prin Marius Urzică, gimnastica masculină românească a reușit să obțină prima medalie de aur din istoria Jocurilor Olimpice la care a participat România.

51 ani împlinește gimnastul român Marius Daniel Urzică. S-a născut, la Toplița, la 30 septembrie 1975. A început gimnastica, la 6 ani, la Gheorghieni. cu Ferencs Joszef. Gimnastica românească înregistrează faptul că a concurat la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice, Atlanta 1996, Sydney 2000 și Atena 2004.

Marius Urzică a avut pentru gimnastica românească 2 medalii de argint, una de aur și 1 de bronz. la Jocurile Olimpice. A adus primul aur olimpic gimnasticii românești, la disciplina de concurs cal cu mânere. La Campionatele Mondiale, a avut 3 medalii de aur, una de argint și 1 de bronz. La Campionatele Europene, Marius Urzică a avut 5 medalii de aur și 2 de argint.

Gimnastica românească o celebrează pe 30 septembrie 2026, pe gimnasta Andreea Mădălina Răducan . Născută la Bârlad, pe 30 septembrie 1983, ea împlinește 43 de ani. A debutat, la patru ani și jumătate, la Bârlad, orașul ei natal și a continuat apoi la Onești.

Andreea Răducan a început gimnastica „mare” în 1996, după ce, din 1988 și până în 1996, cucerise 20 de medalii la întreceri locale și regionale.Din 1998, a intrat în lotul național, la Deva.

În 1998 și 1999, Andreea Răducan a participat la competițiile de junioare. La Europenele de la Anvers, Belgia, a ocupat locul 4 la individual compus. La Tianjin, China, la Mondialele din 1999, a cucerit aurul la sol, ocupând poziția 5, la individual compus.

A obținut 2 medalii olimpice de aur la JO Sydney 2000. A avut 5 medalii de aur, 1 de argint și 2 de bronz la Campionate Mondiale. A avut o medalie de argint și una de bronz la Campionate Europene.

Gimnastica românească are, așadar, o istorie mare și reprezentanți de top. De aceea, așteptările pentru gimnastica masculină și pentru gimnastica feminină sunt foarte mari.