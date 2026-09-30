Direcția Națională Anticorupție (DNA) a început procedurile de reziliere a contractului pentru utilizarea software-ului Oxygen Forensics, folosit la extragerea și analizarea datelor de pe telefoanele mobile în anchetele penale. Decizia vine după ce o investigație POLITICO a dezvăluit presupusele legături ale companiei cu Rusia și a ridicat semne de întrebare privind securitatea informațiilor. DNA susține că verificările efectuate până acum nu au identificat dovezi că datele prelucrate cu acest program ar fi fost compromise.

Direcția Națională Anticorupție a transmis că a demarat procedurile necesare pentru încetarea contractului privind utilizarea programului Oxygen Forensics, după apariția informațiilor referitoare la compania care îl dezvoltă.

Cea mai recentă licență anuală a fost cumpărată de instituție la 27 august, prin intermediul unui distribuitor din România, pentru suma de 13.000 de euro. Software-ul era utilizat de procurori pentru extragerea și analiza datelor electronice de pe dispozitivele mobile, în timpul investigațiilor penale.

„Având în vedere informaţiile făcute publice recent cu privire la compania care produce acest software, Direcţia Naţională Anticorupţie a iniţiat procedurile necesare pentru a înceta obligaţiile contractuale referitoare la acest produs”, a arătat DNA.

Instituția a mai transmis că verificările interne nu au identificat indicii potrivit cărora informațiile extrase sau prelucrate cu ajutorul programului ar fi ajuns în posesia unor persoane neautorizate.

DNA nu este singura instituție europeană care a luat măsuri după apariția informațiilor despre compania Oxygen Forensics. Poliția de Stat din Letonia a suspendat utilizarea software-ului și analizează dacă va continua să folosească această tehnologie.

Autoritățile letone au explicat că programul era utilizat pentru extragerea și examinarea probelor digitale, însă au susținut că accesul la acesta era strict controlat și că software-ul funcționa izolat de calculatoarele de lucru ale angajaților.

Și Poliția Metropolitană din Londra a suspendat utilizarea Oxygen Forensics și a început o evaluare amplă a situației. Totodată, Consiliul Național al Șefilor de Poliție din Marea Britanie a recomandat celorlalte structuri care folosesc acest program să își desfășoare propriile verificări.

Germania, Spania, Italia, Polonia și Ungaria se numără, de asemenea, printre țările europene ale căror instituții de poliție au achiziționat tehnologia companiei. Potrivit POLITICO, agențiile din aceste state nu au răspuns solicitărilor publicației pentru comentarii.

Investigația POLITICO a readus în atenție acuzațiile Departamentului de Justiție al Statelor Unite, potrivit cărora Oxygen Forensics, companie cu sediul în Virginia, ar fi fost deținută și administrată în secret din Rusia.

Procurorii americani susțin că proprietarii ruși ar fi ascuns controlul asupra companiei după invazia pe scară largă a Ucrainei și că dezvoltarea și administrarea tehnologiei ar fi continuat să aibă loc în Rusia.

Cu toate acestea, Departamentul de Justiție al SUA nu a afirmat că software-ul ar conține cod malițios sau că ar fi fost folosit pentru accesarea neautorizată a sistemelor informatice ori a datelor clienților.

Potrivit investigației, compania a participat și la proiecte europene dedicate probelor digitale, iar ulterior a furnizat tehnologie mai multor instituții de aplicare a legii de pe continent.

Dezvăluirile au generat și presiuni politice la nivel european. Eurodeputata belgiană Saskia Bricmont, membră a Partidului Verzilor, solicită guvernelor europene să oprească imediat utilizarea programului Oxygen Forensics și să investigheze dacă informații sensibile ar fi putut ajunge la autoritățile ruse.

„Este deosebit de ironic să vedem că UE are o agendă extrem de axată pe securitate, în timp ce predă cheile securităţii sale companiilor americane şi ruse”, a declarat Bricmont, coordonatoarea Verzilor în cadrul comisiei de anchetă a Parlamentului European (PEGA) privind programele spion.

Eurodeputata a criticat și Comisia Europeană pentru că nu ar fi luat măsuri după avertismentele anterioare ale organizațiilor societății civile cu privire la presupusele legături ale companiei cu Rusia.

Comisia Europeană a respins ideea că Oxygen Forensics ar fi beneficiat de finanțare din partea Uniunii Europene. Un purtător de cuvânt al instituției a explicat că firma nu face parte din consorțiile proiectelor EVIDENCE și INSPECTr și că nu a primit fonduri europene.

Cu toate acestea, numele companiei figurează în continuare pe site-urile ambelor proiecte. De asemenea, pe propriul site, care este în prezent inactiv, Oxygen Forensics menționa Comisia Europeană printre clienții săi, potrivit POLITICO.