Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat la Oslo că Ucraina nu poate fi exclusă de la nicio discuție care îi vizează în mod direct viitorul. Reacția sa vine în contextul în care în spațiul public au apărut informații despre posibilitatea organizării unui summit trilateral între Statele Unite, Rusia și China în luna noiembrie, conform AFP.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă desfășurate în Norvegia, la scurt timp după întrevederea liderului de la Kiev cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff.

Liderul ucrainean a subliniat că nicio decizie privind securitatea și teritoriul țării sale nu poate fi luată în lipsa reprezentanților legali ai Kievului.

"Dacă este vorba despre chestiuni legate de Ucraina şi de viitorul nostru, acest lucru poate fi acceptabil doar dacă suntem prezenţi la masa negocierilor", a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă la Oslo, în Norvegia, după discuţii cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff.

Reacția sa vine după ce președintele american Donald Trump și-a exprimat disponibilitatea de a avea o întrevedere cu Vladimir Putin și Xi Jinping pe teritoriul Chinei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, confirmase anterior că o astfel de opțiune a fost adusă în discuție. Pe de altă parte, Beijingul a transmis prin canale oficiale că nu deține date concrete privind pregătirea unei întâlniri în trei.

Pe lângă aspectele diplomatice, șeful statului ucrainean a punctat importanța colaborării militare și de securitate cu partenerii americani. El a transmis mulțumiri Washingtonului pentru decizia de a relua schimbul de date de intelligence esențiale pentru protecția populației civile și a infrastructurii.

Informațiile furnizate de serviciile americane le permit forțelor ucrainene să identifice din timp traiectoria rachetelor rusești și să activeze sistemele de apărare înainte ca acestea să își atingă țintele.

Tot la Oslo, Zelenski a făcut referire la discuția purtată cu secretarul de stat american Marco Rubio. Temele centrale au vizat continuitatea funcționării rețelei de comunicații Starlink pe front și livrarea de noi rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

Președintele ucrainean s-a arătat optimist în privința obținerii unor rezultate favorabile în urma acestor consultări.

În încheierea intervenției sale, Volodimir Zelenski a oferit o evaluare asupra stadiului actual al conflictului. Liderul de la Kiev a respins ideea că țara sa ar fi învinsă pe câmpul de luptă, dar a recunoscut prețul uriaș plătit în vieți omenești.

În acest context, el a reiterat că prioritățile guvernamentale rămân identificarea soluțiilor diplomatice și militare capabile să pună capăt ostilităților și să oprească pierderile de vieți în rândul populației și al armatei.