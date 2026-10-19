Președintele rus Vladimir Putin a propus ca el, președintele SUA, Donald Trump, și liderul chinez Xi Jinping să se întâlnească luna viitoare pentru a discuta despre Ucraina, în încercarea de a negocia o încheiere a conflictului de patru ani, care ar favoriza Moscova, au declarat persoane familiarizate cu discuțiile, citate de WSJ.

Planul reprezintă un efort al lui Putin de a valorifica relațiile mai bune cu Trump, după încheierea acordului privitor la otorină. Un astfel de summit - unul fără implicarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski - ar fi fără precedent și ar declanșa alarma în capitalele europene și internaționale.

Putin ar fi lansat ideea într-o convorbire telefonică din 9 octombrie cu Trump, a declarat un fost ofițer de informații rus informat despre această chestiune. Această conversație a dus, de asemenea, la un acord prin care SUA să cumpere motorină rusească și să faciliteze vânzarea acesteia pe piața globală.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că au loc discuții cu privire la o posibilă întâlnire.

„Nu există încă o înțelegere clară cu privire la întâlnirea în sine sau la agenda sa potențială, deși toate cele trei părți recunosc posibilitatea ipotetică a unei astfel de întâlniri”, a declarat el.

Un oficial american de rang înalt a declarat că Trump nu a fost de acord cu un astfel de summit. Totuși, oficialul a spus că președintele ar putea fi receptiv la idee, având în vedere dorința sa de a-și îndeplini promisiunea din campanie de a soluționa războiul.

Kremlinul a sugerat organizarea dialogului trilateral în marja viitorului summit de Cooperare Economică Asia-Pacific, au declarat persoane familiarizate cu discuțiile. Reuniunea respectivă va avea loc pe 18 și 19 noiembrie la Shenzhen, centrul tehnologic din sudul Chinei.

Un potențial dialog trilateral pe teritoriul chinez ar marca un pas important pentru Xi în eforturile sale de a consolida rolul Chinei ca intermediar diplomatic, au declarat analiștii care studiază China.

Oficialii ruși au propus ideea Beijingului prin canale diplomatice, iar partea chineză a indicat că nu va avea obiecții dacă Trump este de acord, au declarat alte persoane apropiate discuțiilor recente dintre Moscova și Beijing.

„China vrea să fie văzută ca pivotul marilor puteri și, potențial, ca mediator între SUA și Rusia”, a declarat Yun Sun, directorul programului pentru China de la Centrul Stimson, un think tank din Washington.

Casa Albă a refuzat să comenteze. Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Putin a propus un summit trilateral atât lui Trump, cât și lui Xi în ocazii anterioare, a declarat fostul ofițer de informații rus.

Trump tocmai a încheiat o înțelegere cu Putin pentru a obține motorină rusească, în încercarea de a reduce prețurile la combustibili. Vineri, Trump a oprit implementarea sancțiunilor care urmau să fie impuse Rusiei în baza unui proiect de lege bipartizan semnat luna trecută, atrăgând critici din partea parlamentarilor.

Înaltul oficial de la Casa Albă a declarat că Trump a luat aceste decizii după ce a văzut puține alte opțiuni bune pentru a reduce prețurile.

În același timp, Trump a arătat o frustrare reînnoită față de Zelenski, spunând că liderul ucrainean trebuie să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești și sugerând că țara are nevoie de un nou președinte. Între timp, eforturile conduse de SUA de a intermedia sfârșitul războiului au fost în mare parte blocate.

Într-o postare pe Truth Social de duminică, Trump l-a vizat pe Zelenski, în urma atacului Ucrainei asupra unui terminal petrolier din orașul natal al lui Putin, Sankt Petersburg. El l-a acuzat pe liderul ucrainean că vizează rafinăriile de motorină rusești și a spus că „nu vrea să pună capăt acestui război și probabil că nu a făcut-o niciodată”.

Trump a spus că amână impunerea de sancțiuni pentru că nu vrea să îndepărteze Rusia de la masa negocierilor. „VREAU SĂ SE SFÂRȘEASCĂ ACEST RĂZBOI!”, a scris el.

Moscova vede un potențial dialog trilateral ca o modalitate de a consolida apartenența Rusiei la un club al marilor puteri globale, un statut pe care Putin l-a căutat de când a intrat la Kremlin în 2000. Formatul exclude, de asemenea, din imagine Europa, pe care Kremlinul o consideră principalul său obstacol în calea obținerii victoriei în Ucraina.

Fostul ofițer de informații rus a spus că Putin are ambiții largi, chiar dacă nerealiste, pentru formatul trilateral, ca un al doilea summit de la Ialta, care ar împărți globul în sfere de influență.

Chiar dacă este puțin probabil ca Xi și Trump să fie de acord cu acest lucru, imaginea liderilor americani, ruși și chinezi negociind soarta unei națiuni ar fi un semnal puternic. La Taipei, ar putea întări temerile că propriul viitor al Taiwanului ar putea fi negociat într-o zi într-un forum similar - mai ales că Beijingul nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce insula democratică autoguvernată sub controlul său.

Summitul nu este lipsit de riscuri pentru Xi. Oficialii chinezi sunt îngrijorați că ar putea permite unui spectacol geopolitic secundar să le eclipseze intențiile de a folosi APEC ca o demonstrație a rolului Chinei în regiune, au declarat unele dintre persoanele apropiate discuțiilor.

Xi încearcă să găsească o linie fină între continuarea sprijinului său pentru Putin și menținerea legăturilor economice ale Chinei cu Europa, au spus sursele. O întâlnire trilaterală ca aceasta ar putea risca să atragă China mai direct în conflictul din Ucraina și să provoace o reacție negativă din partea capitalelor europene, deja precaute față de înclinarea Beijingului către Moscova.