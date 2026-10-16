Ce spune Trump despre „Mama tuturor bombelor” și Iran

Președintele american Donald Trump a declarat joi că nu va folosi arme nucleare împotriva Iranului, pe fondul unor zvonuri care susținea că Departamentul de Război ar elabora noi planuri de atac care ar putea include utilizarea unei bombe cunoscute sub numele de „Mama tuturor bombelor” împotriva siturilor nucleare și a infrastructurii energetice iraniene, potrivit Fox News.

Într-o declarație acordată Newsmax despre bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, sau MOAB, Trump a spus: „Mama tuturor bombelor nu este nucleară”.

„Aceasta este doar o bombă extrem de mare. Este ca o bombă nucleară minusculă, dar mama tuturor bombelor este o bombă mare, dar nu este nucleară”.

„Nu aș folosi arme nucleare. Nu trebuie”, a spus președintele.

Speculațiile publicate de presa din SUA susțineau că, potrivit unor oficiali americani, a căror identitate nu a fost precizată, ar fi sugerat, de asemenea, că atacurile ar putea fi efectuate înainte sau după alegerile intermediare din 3 noiembrie.

Donald Trump a mai declarat că Statele Unite au eliminat capacitatea de armament nuclear a Iranului, argumentând că principalul stat sponsor al terorismului din lume nu poate fi lăsat să dețină o armă nucleară.

„Am avut cei mai de succes doi ani și este puțin mai puțin de doi ani, de fapt destul de puțin”, a spus Trump în timpul unui miting la distanță de susținere a campaniei senatoarei Darline Graham.

„Dar am făcut mai mult într-o perioadă scurtă de timp decât orice altă președinție”, spun ei.

„Acum am luat arma nucleară de la Iran. Veți vedea asta foarte repede și foarte, foarte repede. Într-un fel sau altul.

„Se va întâmpla foarte repede. Prețurile petrolului vor scădea nebunește. Și totuși, prețurile petrolului sunt încă mult mai mici decât atât la Obama, cât și la Biden.

„Și am făcut ceva ce ar fi trebuit să facă. Am luat arma nucleară de la statul sponsor numărul unu al terorismului din întreaga lume și nu puteam permite asta”, a adăugat Trump.