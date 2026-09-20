Trump s-a întors la Casa Albă pentru a răspunde mesajului din Iran

Președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă sâmbătă seara, după ce a părăsit Camp David din Maryland mai devreme decât se aștepta inițial, pentru a analiza un mesaj din Iran, potrivit Fox News.

Elicopterul Marine One a ajuns la Ellipse din Washington, D.C., sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, după ce președintele a părăsit reședința prezidențială din Maryland.

Întoarcerea lui Trump are loc în timp ce administrația sa își analizează următorii pași în războiul din Iran și înainte de călătoria sa la New York săptămâna viitoare pentru Adunarea Generală a ONU.

Regimul din Iran a anunțat sâmbătă că a transmis condițiile sale pentru încheierea războiului către SUA, prin intermediul Qatarului, și așteaptă răspunsul lui Trump.

Între timp, deputatul Tim Burchett, republican din Tennessee, a declarat sâmbătă că intervenția SUA în Iran a împiedicat Teheranul să obțină o armă nucleară despre care a susținut că ar fi fost folosită împotriva Israelului sau a unei alte țări.

„Iranienii erau aproape de a obține o armă nucleară; se pregăteau să lanseze Armaghedonul, din câte am înțeles”, a declarat Burchett la emisiunea „The Big Weekend Show”.

Burchett, membru al comisiilor pentru afaceri externe și supraveghere din Camera Reprezentanților, a declarat că el crede că Iranul ar fi obținut o armă nucleară fără intervenția președintelui Donald Trump.

„Dacă președintele Trump nu ar fi intervenit acolo, Iranul ar fi avut o armă nucleară. Ar fi lansat atacuri împotriva Israelului sau a altcuiva”, a spus Burchett.

Comentariile sale vin în timp ce Trump continuă să insiste că Iranului nu i se poate permite să obțină o armă nucleară și își analizează următorii pași în război.

Iar ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, Danny Danon, a declarat sâmbătă că Iranul încearcă să-și răspândească ideologia în Orientul Mijlociu, susținând că țara reprezintă o amenințare dincolo de Israel.

Danon i-a spus lui Aishah Hasnie la emisiunea „Fox News Live” că Israelul ar putea relua în cele din urmă eforturile diplomatice regionale care au fost perturbate de atacurile teroriștilor Hamas din 7 octombrie 2023.

„Dimpotrivă, cred, știți, am avut negocieri cu multe țări. 7 octombrie a avut loc acum trei ani. Ne-a împins înapoi. Dar acum cred că putem reveni pe drumul cel bun și să continuăm de unde ne-am oprit.”

„Trebuie să ne confruntăm cu brutalitatea Iranului, cu amenințarea iranienilor”, a spus Danon. „Ei vor să-și extindă ideile radicale în regiune.”

„Nu le vom permite să preia controlul asupra Orientului Mijlociu.”

Danon a menționat, de asemenea, atacurile Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite, argumentând în același timp că conflictul Teheranului cu Israelul nu este înrădăcinat într-o dispută teritorială.