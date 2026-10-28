Democrații din Congresul SUA pregătesc mai multe anchete împotriva administrației Donald Trump, în cazul în care vor obține majoritatea în Camera Reprezentanților sau în Senat la alegerile parlamentare de la 3 noiembrie, relatează BBC.

Printre posibilele ținte ale stângii americane se numără afacerile familiei Trump, războiul contra regimului sialmist din Iran, și acțiunile agenților de imigrație.

Democrații analizează inclusiv posibilitatea lansării unei a treia proceduri de destituire împotriva președintelui Trump, însă partidul nu are o poziție unitară în această privință.

Parlamentarii de stânga radicală, printre care Alexandria Ocasio-Cortez, susțin inițiativa, invocând războiul contra regimului din Iran, pe care îl consideră neautorizat de Congres, și alte presupuse abateri.

Alții avertizează că o nouă procedură ar putea eșua, ca și primele două, în condițiile în care îndepărtarea președintelui necesită o majoritate de două treimi în Senat.

O primă direcție de investigare ar viza afacerile familiei Trump, inclusiv legăturile administrației cu firme din domeniul criptomonedelor, activitățile internaționale ale lui Jared Kushner, avionul de aproximativ 400 de milioane de dolari oferit de Qatar și contracte de apărare.

Casa Albă a respins în repetate rânduri toate acuzațiile de nereguli, mai ales că despre toate presa a relatat pe larg, și a acuzat opoziția că urmărește blocarea agendei prezidențiale.

O altă posibilă anchetă ar examina modul în care Pete Hegseth a gestionat războiul contra Iranului, pentru a împiedica dictatura islamistă de la Teheran, care a amenințat în repetate rînduri SUA și Israelul cu distrugerea, să obșină o armă nucleară, invocând victimele civile, cheltuielile militare și disponibilitatea muniției.

Stânga americană a ridicat și problema atacurilor asupra ambarcațiunilor care transportă droguri din Caraibe.

În domeniul imigrației, parlamentarii Democrați ar putea investiga acuzațiile de așa-zise „abuzuri” comise de agenții ICE în timpul raidurilor contra imigranților ilegali, mai ales în Minnesota, stat în care este în crus de investigare o fraudă masivă cu fonduri pentru somalezi. Subiectul este însă sensibil politic și s-ar putea dovedi contraproductiv pentru stânga radicală din SUA, având în vedere că Trump a câștigat sprijin electoral promițând deportări în masă.

Controlul unei camere a Congresului le-ar permite Democraților să emită citații și să organizeze audieri, dar rezultatul anchetelor nu este garantat. Chiar dacă ar iniția o nouă procedură de destituire, aceasta nu ar duce automat la înlăturarea lui Trump din funcție și ar putea avea șansa celorlalte două, anume un eșec de proporții.

Reamintim că Trump a mai fost supus la două proceduri de impeachment, ambele eșuate, după ce așa-zisa „conspirație” dintre echipa sa de companie și Rusia s-a dovedit un fals orchestrat de adversarii politici.