Președintele României, Nicușor Dan, a oferit joi seară lămuriri suplimentare cu privire la declarația sa anterioară, făcută la Summitul pentru Guvernanță Digitală, unde a mărturisit că privește cu îngrijorare spre anul 2028. Într-o conferință de presă susținută la Berlin, șeful statului a confirmat că temerile sale sunt legate direct de scrutinul parlamentar programat peste doi ani, evitând însă să ofere detalii suplimentare despre scenariile politice pe care le ia în calcul.

Solicitat de jurnaliști să clarifice sensul afirmațiilor făcute în cursul dimineții, Nicușor Dan a legat discursul său atât de contextul geopolitic actual, cât și de viitorul politic al țării. Șeful statului a subliniat că problemele de securitate necesită un efort constant din partea autorităților, dar a punctat că miza reală a îngrijorării sale pentru 2028 o reprezintă votul pentru legislativ.

”Am spus două lucruri: am spus că trebuie să fim serioşi în ceea ce priveşte securitatea şi că asta necesită energie şi timp, inclusiv participarea la reuniunea de azi a Coaliţiei de Voinţă şi asta cred că este evident. Când am spus că îmi e teamă de 2028 am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028 şi nu vreau să dezvolt mai mult”, a afirmat Nicușor Dan, joi seară, în cadrul conferinței de presă de la Berlin, conform Antena 3 CNN.

Întrebat direct dacă această teamă vizează o eventuală ascensiune la putere a partidelor extremiste în România, președintele a evitat un răspuns tranșant, limitându-se la a reitera ideea unui deznodământ electoral nedorit.

”Evident, când spun că îmi e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”, a declarat șeful statului.

Discuția pe această temă a fost generată în cursul dimineții de joi, în timpul participării președintelui la Summitul pentru Guvernanță Digitală, eveniment organizat de Edge Institute. Atunci, organizatorii l-au invitat pe Nicușor Dan să facă o proiecție asupra modului în care ar putea evolua România până în anul 2029.

În răspunsul său inițial, șeful statului a adus în prim-plan vulnerabilitățile de securitate și consumul mare de resurse instituționale pe care acestea îl presupun, lăsând să se înțeleagă că stabilitatea țării este pusă la încercare.

"Să ştiţi că mie mi-e frică de 2028. Pe de-o parte, noi nu trebuie să... câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate. Din perspectiva asta, uitându-mă înapoi puţin, multă din energia mea şi a oamenilor din jurul meu s-a dus pe problema asta de securitate, care e esenţială şi probabil că, de asemenea, multă energie a statului român se va consuma în direcţia asta. Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu", a răspuns șeful statului în cadrul evenimentului de dimineață.