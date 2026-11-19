Sorin Grindeanu a declarat că PSD susține majorarea pensiilor în 2027, conform prevederilor legale.Liderul social-democrat a afirmat că partidul va susține indexarea în cadrul discuțiilor privind bugetul pentru anul viitor, în condițiile în care a fost avansată o posibilă creștere de 7,3–7,4%.

Sorin Grindeanu a vorbit, într-un interviu acordat joi, 19 noiembrie, la Digi24, despre posibilitatea majorării pensiilor în 2027. Întrebat dacă PSD poate garanta creșterea veniturilor pensionarilor, acesta a răspuns afirmativ și a susținut că prevederile legale privind indexarea trebuie respectate.

În timpul interviului, liderul PSD a fost întrebat dacă pensiile ar putea crește cu aproximativ 7,4% anul viitor. Grindeanu nu a confirmat un procent final, dar a declarat că partidul susține aplicarea mecanismului de indexare prevăzut de lege.

„Pe mine mă interesează foarte mult. Știți, avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare. Și PSD-ul ăsta va susține. Și asta va susține când vom discuta despre buget. Fără, să spunem, nuanțe, cum spuneam mai devreme. Sigur că în momentul în care discutăm de pensionari care au pensii de 150 de milioane sau de 200 de milioane, că există acea creștere de 7,3% sau 7,4%, probabil dânșii, nu au o foarte mare, să spunem, greutate dacă nu ar avea această creștere. Dar, pensionarii au nevoie. Majoritatea covârșitoare sunt cei care au pensii mici și mijlocii în România. Și atunci legea trebuie să se aplice”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat ulterior dacă șansele ca pensiile să fie majorate cu 7,3–7,4% sunt de 50%, liderul social-democrat a răspuns:

„Din perspectiva PSD, treceți în dreptul PSD 100% majorarea pensiilor.”

În cadrul aceluiași interviu a fost adusă în discuție și Legea responsabilității fiscal-bugetare, în contextul depășirii pragului de 60% din PIB pentru datoria publică. Grindeanu a afirmat că detaliile privind majorarea pensiilor vor putea fi analizate odată cu stabilirea indicatorilor macroeconomici și a priorităților bugetare pentru anul viitor.

„Știu, doar că, v-am spus, pe argumente, și dacă vreți vom avea discuție și atunci cu bugetul, cred că putem să detaliem atunci când vom avea toate datele. Toți indicatorii vom ști macroeconomici, știm cum ne închidem, știm care sunt prioritățile sau propunem prioritățile pentru anul 2027, dar da, respectăm toate lucrurile de care spune Dumnezeu.”

Liderul PSD a fost întrebat și dacă ministrul Finanțelor ar putea împiedica aplicarea majorării, în funcție de calculele bugetare.

„Cred că nimeni nu vrea să încurce. Vă spun sincer, eu cred că toată lumea își dorește să facă acest lucru, doar că rolul unui ministru al Finanțelor, și e bine să fie așa, trebuie să fie unul care să pară strâns așa la baierele pungii, să nu pară că e foarte deschis la diverse politici, da, și ministrul Finanțelor în mod evident își dorește să poată să facă așa ceva.”

Majorarea pensiilor pentru 2027 urmează să fie discutată în cadrul negocierilor bugetare, iar procentul de 7,3–7,4% nu a fost stabilit oficial.