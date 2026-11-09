Cu cât ar putea crește pensiile în 2027. Sumele calculate pentru fiecare categorie de venit

Pensiile din România ar putea fi indexate cu aproximativ 7,67% de la 1 ianuarie 2027, potrivit unui calcul realizat pe baza indicatorilor economici din 2025 și a formulei prevăzute de Legea nr. 360/2023. Premierul Luca Niculescu a declarat sâmbătă, 7 noiembrie, în timpul unei vizite la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, că procentul exact va fi stabilit odată cu elaborarea bugetului pentru anul viitor, în aproximativ o lună. Deocamdată, Guvernul nu a aprobat valoarea majorării.

Prim-ministrul Luca Niculescu a fost întrebat sâmbătă, 7 noiembrie, despre negocierile privind indexarea pensiilor, în timpul vizitei efectuate la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita a avut loc în contextul reluării producției de energie la Reactorul 1. Premierul a afirmat că discuțiile privind creșterea pensiilor sunt în desfășurare, însă procentul nu poate fi stabilit înaintea clarificării situației bugetare.

„Discuțiile avansează. După cum știți, ministrul Finanțelor va prezenta un raport privind situția fiscal-bugetară a țării. Vom ști cu exactitate procentul în momentul în care elaborăm bugetul, deci în aproximativ o lună, aș spune”, a declarat Luca Niculescu în timpul vizitei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Șeful Executivului a vorbit despre indexarea pensiilor și marți, 3 noiembrie, într-o intervenție la TVR.

Acesta a afirmat că majorarea ar putea avea loc de la 1 ianuarie 2027, susținând că „nu își imaginează ca, după doi ani, să nu existe o mărire a pensiilor”. La două zile după această declarație, ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că pensiile vor crește „cu certitudine” anul viitor.

Ministrul a vorbit despre un procent estimativ de 7,3%, pe care intenționează să îl propună ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Valoarea avansată de Florin Manole nu reprezintă însă o decizie definitivă a Guvernului.

Potrivit unui calcul publicat de Gândul, aplicarea formulei legale ar conduce la o creștere de aproximativ 7,67%. Ministrul Muncii, Florin Manole, a avansat anterior o propunere de 7,3%, însă niciuna dintre aceste valori nu reprezintă, în prezent, procentul final decis de Guvern. Mecanismul de actualizare anuală a pensiilor este reglementat de articolul 84 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Alineatul (3) stabilește modul în care se majorează valoarea punctului de referință, utilizând doi indicatori economici.

Primul indicator este rata medie anuală a inflației, iar al doilea reprezintă jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Formula de calcul este: Procentul de indexare = rata medie anuală a inflației + 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru actualizarea de la începutul anului 2027 sunt utilizați indicatorii definitivi corespunzători anului 2025, comunicați de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele prezentate în calculul publicat de Gândul sunt următoarele:

Rata medie anuală a inflației în 2025: 7,3%;

Creșterea nominală a câștigului salarial mediu brut în 2025: 8,1%;

Creșterea reală calculată a salariului mediu brut: aproximativ 0,75%.

Conform formulei legale, jumătate din creșterea reală de 0,75% reprezintă 0,375%. Acest procent este adăugat la rata medie anuală a inflației: 7,3% + 0,375% = 7,675%. Prin urmare, calculul conduce la o majorare teoretică de aproximativ 7,67%, dacă mecanismul va fi aplicat integral și nu vor interveni alte limitări.

Articolul 84 din Legea nr. 360/2023 conține și prevederi privind limitele în care poate fi actualizată valoarea punctului de referință. Alineatul (7) stabilește o limitare raportată la evoluția veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale și la inflația medie anuală din ultimii doi ani.

Aceste condiții trebuie luate în calcul atunci când este stabilită majorarea aplicabilă. Din acest motiv, procentul rezultat din formula de indexare nu poate fi prezentat drept o creștere deja aprobată pentru pensionari.

Decizia finală urmează să fie comunicată după analizarea situației bugetare și elaborarea bugetului pentru 2027.

O eventuală indexare cu aproximativ 7,67% ar conduce la creșteri diferite în lei, în funcție de cuantumul pensiei. Pornind de la procentul teoretic de 7,675%, rezultă următoarele exemple de calcul:

Pensia actuală Majorare estimată Pensie după majorare 1.500 lei 115,13 lei 1.615,13 lei 2.000 lei 153,50 lei 2.153,50 lei 2.500 lei 191,88 lei 2.691,88 lei 3.000 lei 230,25 lei 3.230,25 lei 3.500 lei 268,63 lei 3.768,63 lei 4.000 lei 307,00 lei 4.307,00 lei 4.500 lei 345,38 lei 4.845,38 lei 5.000 lei 383,75 lei 5.383,75 lei

Valorile sunt strict orientative și ilustrează aplicarea procentului calculat. Ele nu reprezintă sume aprobate pentru plata pensiilor în 2027.

În cazul unei pensii actuale de 3.000 de lei, de exemplu, aplicarea procentului de 7,675% ar însemna o creștere teoretică de 230,25 lei pe lună. Pentru o pensie de 5.000 de lei, majorarea calculată ar ajunge la 383,75 lei.

Sumele efective vor depinde de procentul adoptat de Guvern și de regulile aplicabile calculării și plății drepturilor de pensie.

Creșterea pensiilor de la începutul anului viitor este una dintre măsurile menționate în programul de guvernare al Executivului condus de Luca Niculescu. Documentul a fost prezentat Parlamentului și votat împreună cu lista miniștrilor.

Programul nu conține un procent fix de majorare, acesta urmând să fie stabilit în funcție de prevederile legale și de posibilitățile bugetare. Guvernul și-a asumat aplicarea indexării cu respectarea sustenabilității sistemului public de pensii, fără afectarea obiectivelor privind reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice.

„Începând cu 2027, asigurăm indexarea pensiilor, pentru protejarea puterii de cumpărare și respectarea contribuției celor care au muncit. Urmărim ca veniturile pensionarilor să țină pasul cu evoluția costului vieții”, este specificat în programul de guvernare al Executivului condus de Luca Niculescu.

Documentul stabilește astfel obiectivul indexării, dar nu și suma care va fi acordată fiecărui pensionar.

Valoarea punctului de referință, utilizată la calcularea pensiilor din sistemul public, a fost menținută la 81 de lei atât în 2025, cât și în 2026.

Menținerea acestei valori a fost stabilită prin derogări legislative adoptate pentru cei doi ani. Potrivit cadrului legal în vigoare, mecanismul anual de indexare prevăzut la articolul 84 din Legea nr. 360/2023 urmează să fie aplicat din nou începând cu 1 ianuarie 2027.

Procentul concret al majorării rămâne însă în discuția Guvernului, care trebuie să stabilească măsura în raport cu situația fiscal-bugetară și cu bugetul pentru anul viitor.