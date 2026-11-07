Indexarea pensiilor. Când va anunța Guvernul procentul pentru 2027

Indexarea pensiilor pentru anul 2027 urmează să fie clarificată odată cu definitivarea bugetului de stat, în aproximativ o lună, potrivit premierului Luca Niculescu. După doi ani în care pensiile nu au fost majorate prin mecanismul anual de indexare, Guvernul analizează posibilitatea aplicării creșterii de la 1 ianuarie. Șeful Executivului a vorbit și despre eventuale taxe suplimentare în 2027, fără să ofere însă garanții că acestea vor fi evitate.

Pensionarii ar putea beneficia de o majorare a veniturilor începând cu anul viitor, după ce valoarea punctului de referință a fost menținută la același nivel în 2025 și 2026. Potrivit Legii nr. 360/2023, mecanismul anual de indexare presupune actualizarea valorii punctului de referință în luna ianuarie.

Calculul are la bază rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, conform indicatorilor statistici utilizați de lege. Aplicarea formulei ar putea conduce la o majorare de aproximativ 7,7% de la 1 ianuarie 2027.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit anterior despre o estimare informală a Casei Naționale de Pensii, potrivit căreia procentul ar putea ajunge la 7,3%. Niciuna dintre aceste valori nu reprezintă însă un procent final aprobat de Guvern.

Pe 3 noiembrie, într-o intervenție la TVR, premierul Luca Niculescu a declarat că indexarea pensiilor ar urma să fie aplicată „cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027”.

Valoarea exactă a indexării depinde de deciziile care vor fi luate în cadrul pregătirii bugetului de stat pentru anul următor. Premierul Luca Niculescu a indicat că răspunsurile privind măsurile fiscale și bugetare vor fi oferite odată cu definitivarea bugetului, estimată în aproximativ o lună.

Șeful Executivului a fost întrebat dacă poate garanta că românii nu vor avea de plătit taxe și impozite suplimentare în 2027. Întrebarea a venit după ce ministrul Finanțelor nu a exclus complet posibilitatea unor noi măsuri fiscale.

„Ce pot să vă garantez este că veți avea răspunsul la această întrebare în exact momentul în care vom face bugetul”, a spus Niculescu.

Premierul a afirmat că Executivul urmărește evitarea introducerii unor obligații fiscale suplimentare.

„Dorința noastră mare este de a nu avea taxe și impozite noi”, a adăugat el.

Luca Niculescu a explicat că hotărârile pentru anul viitor depind de mai mulți indicatori economici și bugetari. Printre elementele analizate se numără fondurile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, execuția bugetară până la sfârșitul anului 2026, evoluția deficitului și veniturile estimate pentru 2027.

Premierul a făcut referire la existența unor factori care trebuie evaluați înaintea adoptării bugetului.

„Este greu în acest moment să le spui românilor: știți, va trebui să suportați din nou taxe și impozite noi”, a mai declarat premierul.

În consecință, Guvernul nu a oferit deocamdată o garanție privind menținerea tuturor taxelor la nivelul actual.

Premierul a declarat că Executivul intenționează să acorde prioritate reducerii cheltuielilor și îmbunătățirii gestionării resurselor publice. Potrivit lui Luca Niculescu, primul pas trebuie să fie utilizarea responsabilă a banilor statului, inclusiv la nivelul instituțiilor publice.

Șeful Guvernului a făcut referire la cheltuirea chibzuită a fondurilor, „în primul rând la noi, în instituțiile noastre”. Alte obiective menționate sunt îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și susținerea creșterii economice.

Numai după evaluarea acestor posibilități ar urma să fie analizate eventuale măsuri suplimentare.

„Și de-abia după aceea să ne gândim la alte soluții”, a spus premierul.