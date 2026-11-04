Premierul Luca Niculescu a semnadeciziile de numire a nouă secretari de stat în șapte ministere, printre care Transporturile, Munca, Internele și Energia. Hotărârile au fost publicate în Monitorul Oficial. Cinci dintre persoanele numite revin în instituțiile din care au demisionat în aprilie, după ieșirea PSD de la guvernare.

Noile numiri vizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Deciziile au fost semnate de prim-ministru și au apărut miercuri în Monitorul Oficial.

La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au fost numiți doi secretari de stat: Ioan Cristian Șologon și Ionuț Cristian Săvoiu. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale o va avea în funcția de secretar de stat pe Gheorghița Daniela Barbu, în timp ce la Ministerul Afacerilor Interne a fost numit Silviu Nicu Macovei.

Alte două numiri au fost făcute la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Este vorba despre Aurel Dragoș Drăghescu, din PSD Gorj, și Vlad Ștefan Niculae.

La Ministerul Energiei revine Pavel Casian Nițulescu, iar Laurențiu Viorel Gîdei a fost numit secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

O altă decizie o vizează pe Cristina Breșug, numită secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aceasta fusese eliberată dintr-o funcție similară de la Ministerul Economiei în septembrie 2025.

Dintre cele nouă persoane numite miercuri, cinci au mai ocupat funcții de secretar de stat în ministerele în care se întorc acum.

Este vorba despre Ioan Cristian Șologon, Gheorghița Daniela Barbu, Silviu Nicu Macovei, Pavel Casian Nițulescu și Laurențiu Viorel Gîdei.

Aceștia au demisionat în aprilie 2026, în contextul retragerii PSD de la guvernare.

Prin deciziile semnate miercuri de premierul Luca Niculescu, cei cinci revin la ministerele în care activaseră înainte de plecarea social-democraților din Executiv.