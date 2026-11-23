Guvernul a publicat luni, 23 noiembrie 2026, cele două memorandumuri prin care a aprobat indexarea salariilor angajaților de la Transgaz și Transelectrica. Documentele fuseseră incluse pe agenda confidențială a ședinței din 20 noiembrie, fără să fie menționate în comunicatul oficial transmis după reuniune. Secretariatul General al Guvernului (SGG) a anunțat actualizarea agendei publice în urma solicitărilor venite din partea presei.

Executivul a precizat că lista actelor adoptate în ședința de vineri a fost completată cu cele două memorandumuri.

„În urma solicitărilor de presă privind agenda ședinței de Guvern din data de 20 noiembrie 2026, vă comunicăm următoarele: Prin decizia Secretariatului General al Guvernului, agenda publică a ședinței de Guvern din data de 20 noiembrie a.c. se actualizează cu următoarele memorandumuri”, a transmis Guvernul.

Cele două documente au fost adăugate pe lista actelor adoptate în ședința din 20 noiembrie, la secțiunea memorandumurilor aprobate.

Primul memorandum se referă la compania CNT EE Transelectrica SA și prevede acordarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru 2026, în valoare de 6,5%. Indexarea trebuie realizată cu respectarea nivelului cheltuielilor de natură salarială prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al companiei pentru anul 2026. Documentul are la bază articolul 36, alineatul 2, din OUG nr. 89/2025.

Al doilea memorandum vizează Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA. Acesta aprobă indexarea salariilor angajaților față de nivelul realizat în 2025, cu maximum indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026. Și în acest caz, temeiul legal este articolul 36, alineatul 2, din OUG nr. 89/2025.

Transelectrica și Transgaz se află în subordinea Secretariatului General al Guvernului și sunt companii listate la bursă.

În aceeași ședință, Executivul a aprobat și un memorandum privind înființarea Comitetului interministerial pentru eficientizarea aparatului administrativ și a activității companiilor de stat.

Un precedent a existat în luna mai, când Guvernul condus atunci de Ilie Bolojan a aprobat un memorandum similar pentru indexarea cu 6,5% a salariilor angajaților Romgaz. Documentul fusese inclus inițial pe agenda confidențială, dar a fost făcut public de reprezentanții Executivului chiar în ziua ședinței.

Majorarea de 6,5% ar urma să se aplice din 2027 și îi vizează pe angajații Transgaz și Transelectrica, în special personalul operațional.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a precizat că indexarea nu se aplică directorilor generali, directorilor financiari și membrilor consiliilor de administrație, întrucât aceștia lucrează în baza unor contracte de mandat.

Cele două companii, în care statul deține participații majoritare și care sunt listate la bursă, solicitaseră aprobarea indexării salariilor cu rata inflației încă din februarie. Potrivit informațiilor publicate de Cotidianul, majorările sunt susținute din bugetele proprii ale societăților și sunt prevăzute în contractele colective de muncă.

Sursele publicației au susținut că angajații ar fi putut acționa companiile în instanță dacă indexarea prevăzută nu ar fi fost acordată.

Datele din bugetele aprobate la începutul anului, citate de TVR Info, arată că salariul mediu brut lunar este de 14.176 de lei la Transgaz și de 16.278 de lei la Transelectrica.