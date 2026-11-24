Locuitorii din clădiri aflate în zone protejate sau în zonele de protecție ale monumentelor istorice trebuie să țină cont de reguli specifice atunci când renovează, inclusiv pentru anumite lucrări la instalațiile interioare, potrivit Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), adoptat prin Legea nr. 169/2026. Noul cadru legislativ, intrat în vigoare la 25 august 2026, stabilește condițiile în care unele intervenții pot fi realizate fără autorizație de construire, dar și situațiile în care este necesară notificarea sau aprobarea autorităților.

Reglementările fac diferența între imobilele aflate în zone protejate care nu sunt monumente istorice și clădirile clasate ca monumente ori cele cu valoare arhitecturală sau istorică recunoscută. Această distincție este importantă pentru proprietarii care vor să schimbe instalațiile electrice, sanitare sau alte componente din interiorul locuinței.

Potrivit articolului 284 din CATUC, anumite lucrări de intervenție asupra construcțiilor existente, amplasate în zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate, pot fi realizate fără autorizație de construire, dacă imobilele nu sunt monumente istorice clasate, nu se află în curs de clasare și nu sunt identificate drept construcții cu valoare arhitecturală sau istorică prin documentații de urbanism aprobate.

Printre lucrările prevăzute expres de lege se numără:

reparațiile și înlocuirile la instalațiile interioare;

reparațiile la pardoseli;

lucrările la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii și placaje interioare;

înlocuirea tâmplăriei interioare, cu păstrarea dimensiunii golurilor;

modificarea compartimentărilor nestructurale, demontabile, realizate din materiale ușoare, dacă nu este schimbată concepția spațială interioară.

Aceste excepții sunt prevăzute de art. 284 alin. (3) din CATUC și se aplică în condițiile stabilite de lege.

Regimul este diferit pentru clădirile clasate ca monumente istorice și pentru construcțiile cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate.

Articolul 284 prevede proceduri speciale pentru anumite lucrări de intervenție. În cazul lucrărilor de reparații prevăzute la alineatul (4), proprietarii trebuie să notifice în prealabil autoritatea administrației publice locale și serviciul deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural.

Executarea acestora este condiționată de acordul scris al serviciului deconcentrat, care poate preciza condițiile și termenele lucrărilor sau poate indica necesitatea parcurgerii procedurii de autorizare.

Acordul scris se emite în cel mult 60 de zile calendaristice de la depunerea documentației complete. După expirarea termenului, legea prevede că lucrările notificate beneficiază de acord tacit, în condițiile reglementării.

Înainte de începerea renovării, proprietarii trebuie să verifice dacă imobilul se află într-o zonă construită protejată, într-o zonă de protecție a unui monument istoric sau dacă este clasat ori recunoscut ca având valoare arhitecturală sau istorică.

Încadrarea juridică a clădirii poate determina procedura aplicabilă, chiar și atunci când lucrările sunt realizate exclusiv în interior. CATUC diferențiază între intervențiile care pot fi executate fără autorizație și cele care presupun notificări, acorduri sau autorizare, în funcție de categoria imobilului și de natura lucrărilor.

Prin urmare, înlocuirea instalațiilor interioare nu presupune automat aceeași procedură pentru toate locuințele situate în zone protejate. Proprietarii trebuie să se raporteze la prevederile legale aplicabile imobilului în care locuiesc.