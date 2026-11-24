O explozie puternică produsă de o mașină-capcană a zguduit orașul Villavicencio, situat în centrul Columbiei, provocând distrugeri majore la sediul Guvernului regional și declanșând scene de panică generalizată. Deflagrația, soldată cu aproximativ 20 de răniți conform informațiilor preliminare din presa locală, a avut loc cu doar o zi înaintea marcării unui deceniu de la semnarea istorică a Acordului de Pace cu principala gherilă din țară, potrivit relatărilor AFP.

Dispozitivul exploziv a fost detonat luni seară, imediat după ora locală 21.00 (marți, 04.00, ora României), lăsând în urmă un crater uriaș. Deși nu au fost raportate imediat victime decedate, bilanțul provizoriu indică aproximativ 20 de persoane rănite, în așteptarea datelor oficiale din partea autorităților.

Suflul exploziei a lăsat centrul orașului fără energie electrică, iar localnicii au fugit panicați pe străzile pline de moloz și printre clădirile cu fațadele distruse, după cum au relatat jurnaliștii AFP aflați la fața locului.

Johan Pérez, proprietarul unui magazin de pălării din piața principală a orașului Villavicencio, a descris momentele de groază prin care a trecut. În spațiul său comercial, ”uşile au fost forţate, geamurile sparte, unele vitrine din interior s-au făcut ţăndări”, a mărturisit acesta pentru AFP, cu o voce vizibil afectată. ”Este un miracol că noi suntem încă în viaţă”, a adăugat comerciantul.

Potrivit șefului statului columbian, ținta atacului a fost sediul guvernamental al Departamentului Meta. Atentatul vine într-un moment tensionat, în care președintele Abelardo de la Espriella, aflat la conducerea țării din 7 august, desfășoară o amplă ofensivă militară, sprijinită de Statele Unite, împotriva grupărilor armate finanțate din traficul de cocaină. Aceste facțiuni sunt responsabile pentru cel mai grav val de violențe cu care se confruntă Columbia în ultimii zece ani.

Președintele, cunoscut pentru orientarea sa de dreapta dură și pentru alianța strânsă cu liderul american Donald Trump, a reacționat prompt pe platforma X. ”Narcoterorismul este disperat pentru că luptăm împotriva lui cu hotărâre. El încearcă să ne intimideze şi să ne oblige să dăm înapoi”, a transmis liderul de la Bogota.

Ulterior, de la Espriella, cel care i-a succedat în funcție fostului președinte de stânga Gustavo Petro și care promovează o politică inflexibilă față de crima organizată, a lansat un avertisment direct către autorii atacului. ”Îi avertizez pe narcoteroriştii vinovaţi (...) (că) acest atentat nu va rămâne nepedepsit”, a declarat acesta.

Atacul a stârnit reacții ferme și din partea altor oficiali. Iris Marin, Apărătoarea Poporului, a condamnat incidentul printr-un mesaj publicat pe rețeaua X, catalogând situația drept una ”inacceptabil şi dureros. Până unde vor să ne ducă? Semănarea fricii este uşoară. Construcţia reconstrucţia, iată ce fac curajoşii”.

Explozia de la Villavicencio s-a produs în ajunul împlinirii a zece ani de la parafarea Acordului de Pace dintre statul columbian și Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC), considerată la acea vreme cea mai puternică mișcare de gherilă de pe continent. Până în prezent, nicio grupare nu a revendicat atentatul, însă în regiunea afectată activează o facțiune disidentă a fostei FARC. Aceasta a respins tratatul istoric și luptă în prezent cu alte organizații criminale pentru controlul asupra exploatărilor miniere ilegale și al traficului de droguri din Columbia, țară care rămâne cel mai mare producător mondial de cocaină.

Cu puțin timp înainte de producerea exploziei, președintele de la Espriella criticase dur costurile financiare și politice ale documentului semnat la 24 noiembrie 2016, pe care l-a numit o ”falsă pace”. În același context aniversar, într-un interviu acordat agenției AFP, Ingrid Betancourt, simbolul victimelor răpirilor orchestrate de FARC, a apreciat la rândul său că Acordul ”nu şi-a respectat promisiunile”.

Incidentul din Villavicencio reprezintă al doilea atentat major înregistrat pe teritoriul Columbiei într-un interval de doar 24 de ore. Tot luni, cu câteva ore mai devreme, un atac cu dronă a lovit orașul Cucuta, aflat la granița cu Venezuela, provocând rănirea a trei persoane, printre care se numără și un minor.

Utilizarea dronelor încărcate cu explozivi a devenit o metodă frecventă a grupărilor criminale împotriva forțelor de ordine și a populației civile. Conform unui document oficial al Ministerului Apărării, consultat luni de AFP, autoritățile columbiene au raportat nu mai puțin de 358 de astfel de atacuri cu drone în perioada ianuarie-noiembrie a acestui an.