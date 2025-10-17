Explozia din Rahova. Imagini video cu momentul deflagrației, trăit de o vânzătoare din apropiere

Au apărut imagini din zonele adiacente blocului în care s-a produs explozia din Rahova. O vânzătoare a trăit clipe de coșmar în momentul în care deflagrația a produs bubuitura puternică.

O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei, în apropiere de Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

Deflagrația a distrus două etaje ale imobilului de opt niveluri, iar efectele au fost resimțite pe o rază largă. Imagini surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin din vecinătate arată cum rafturile se prăbușesc și pereții se deformează sub impact.

Pe imaginile video surprinse în magazin, se vede cum toate obiectele de pe rafturile din stânga cad brusc, iar clienta din interior apare speriată. În câteva secunde, și vânzătoarea iese în grabă din magazin, pentru a înțelege ce tocmai s-a întâmplat. Întreaga scenă pare desprinsă dintr-un film de coșmar.

Potrivit ISU și IGSU, cel puțin trei persoane au murit, iar 13 au fost duse de urgență la spitale din Capitală. Printre răniți se numără doi copii, de 12 și 17 ani, duși la Spitalul Grigore Alexandrescu. Unul dintre ei, adolescentul de 17 ani, este internat în stare gravă, cu leziuni la torace și craniu.

De asemenea, există informații că una dintre victimele decedate este o tânără gravidă de 24 de ani, găsită sub o placă de beton și fără șanse de supraviețuire.

Ministerul Sănătății a constituit o celulă de criză care coordonează colegial intervenția între DSU, spitale și autorități locale. Au fost transferați pacienți la spitalele Universitar, Floreasca, Elias, Bagdasar-Arseni și Grigore Alexandrescu, inclusiv persoane cu arsuri și politraumatisme.

La fața locului, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că blocul afectat prezintă risc major de prăbușire, ceea ce impune evacuarea completă și interzicerea accesului până la decizia finală a autorităților de specialitate. El a subliniat că zona va rămâne închisă pentru public, iar incendiul sau alte fenomene secundare trebuie să fie controlate.

Arafat a avertizat populația să nu intre în clădire pentru a recupera bunuri sau documente, spunând că este o operațiune extrem de riscantă: „Zona din jur a fost evacuată sau s-a limitat accesul. Zona va rămâne închisă până se ia decizia finală. Nu se poate intra.”

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că toți cei afectați vor primi locuințe de necesitate, iar dacă acestea nu vor fi suficiente, municipalitatea va plăti chirii pentru sinistrați. El a precizat că nu sunt informații certe că scurgerea de gaze a fost redeschisă sau dacă se repornește alimentarea.

De asemenea, se va organiza o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență al Capitalei, pentru a coordona răspunsul administrativ, logistic și social.

Bujduveanu a mai spus că nu a fost raportat niciun incident la nivel de termoficare în imobilul respectiv și că alimentarea cu apă caldă și căldură era funcțională până la momentul tragediei.

Mai mulți martori au relatat pentru Digi24 că încă din ziua precedentă se simțea un miros puternic de gaze în zona blocului. Unii spun că au sesizat autoritățile sau echipele de distribuție gaz, dar nu s-a luat măsura opririi alimentării.

Se ridică întrebarea dacă cineva ar fi desfăcut sigiliul instalației, redând fluxul de gaz, ceea ce ar fi putut alimenta acumularea fatală. Ancheta va urmări aceste ipoteze.