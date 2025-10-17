Explozie în Rahova. Numărul morților urcă la trei. Sunt 13 răniți. Locuitorii blocului nu au voie să intre, clădirea e cu risc. Martori: Ieri a fost control de la gaze în bloc. Live text

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, într-un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei.

Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost transportate la spitale din Capitală în urma exploziei. Dintre acestea, două au ajuns la Spitalul Bagdasar-Arseni: un bărbat de 56 de ani, policontuzionat, și o femeie de 78 de ani cu arsuri severe. La Spitalul Universitar au fost aduse șase victime, dintre care una cu arsuri, internată în secția ATI. La Spitalul Floreasca, trei persoane au fost preluate: un bărbat de 63 de ani cu traumatism toracic și cranian, aflat în sala de operații pentru pneumotorax drept masiv; o femeie de 56 de ani cu traumatism lombar și un bărbat de 56 de ani imobilizat la pat. La Spitalul Grigore Alexandrescu au ajuns doi adolescenți: un băiat de 15 ani, stabil, cu traumatisme cranio-cerebrale și plăgi contuze, internat la NCH, și o fată de 17 ani, instabilă hemodinamic și intubată, aflată în ATI.

O a treia persoană decedată în urma exploziei din Rahova a fost descoperită, în urmă cu câteva minute, au anunțat echipele de căutare.

Șeful IGSU Raed Arafat a declarat că blocul în care s-a produs explozia este acum cu risc de prăbușire, așa că locuitorii evacuați nu mai au voie să intre pentru a-și recupera bunurile. Arafat a precizat că singurii care intră în bloc sunt cei care caută eventuali supraviețuitori.

De asemenea, șeful IGSU a explicat că și zona înconjurătoare este una cu risc, așa că cetățenii sunt sfătuiți să nu se apropie.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că, printre răniți se numără un bătrân cu arsuri severe, doi copii în stare gravă, iar un pacient a refuzat internarea.

Un locuitor al blocului în care a avut loc explozia a confirmat zvonurile anterioare cu privire la care, în cursul zilei de joi, a avut loc un control în imobil, în urma unei sesizări cu privire la mirosul puternic de gaz de pe scară. Bărbatul, care a vorbit în direct la Digi24, nu a precizat despre ce companie sau autoritate a fost vorba.

„Toate echipajele sunt mobilizate si cauta raniti. Din pacate exista si victime. Inteleg ca in cazul liceului nu exista victime. La cum arata blocul e clar ca A fost o acumulare de gaze in urma careia s-a produs aceasta explozie”, a spus Nistor la Digi24.

Conform primelor informații, două etaje dintr-un bloc de opt nivele au fost afectate, cele mai serioase pagube fiind înregistrate la apartamentele de colț de la etajele superioare.

Autoritățile au pus în aplicare Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit ISU Ilfov, apartamentele situate între etajele unu și cinci au fost afectate din cauza suflului puternic.

„Din primele informaţii primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuinţe cu regim de înălţime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, Bucureşti. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 şi 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov", arată ISU București Ilfov.

În urmă cu puțin timp, părinții elevilor de la Liceul Bolintineanu din Calea Rahovei ar fi fost chemați să își ia copiii, după ce mai multe geamuri ale școlii s-au spart.

O locatară care s-a autoevacuat a declarat pentru Antena 3 CNN că, în ziua precedentă, a simțit miros de gaz în imobil. La fața locului au fost mobilizate echipaje numeroase: 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, o unitate mobilă de terapie intensivă, un punct de comandă mobil și o autospecială CBRN, conform IGSU.

Potrivit informațiilor disponibile la acest moment, 11 persoane au fost afectate. Salvatorii desfășoară operațiuni de evacuare a locatarilor și continuă căutările pentru a identifica eventuale persoane surprinse în clădirea afectată.