Unul dintre marile sindicate din sectorul finanțelor publice a anunțat că joi, 4 iunie, între orele 8.00 și 16.00, membrii săi de sindicat din toate județele nu se vor prezenta la locul de muncă.

Având în vedere că circa 80% dintre angajați sunt membrii de sindicat, ar putea fi afectată activitatea la ANAF, la a Ministerul Finanțelor, la Vămii și chiar la Trezorerie.

„Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SEDLEX, organizație reprezentativă la nivel național pentru un număr de 17.900 de salariați din cadrul sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor și ANAF (care protestează în aceste zile în fața instituțiilor la nivel național), informează opinia publică despre faptul că mâine, 4 iunie 2026, între orele 8,00 și 16,00, membrii noștri de sindicat din toate județele nu se vor prezenta la locul de muncă, transmițând astfel un singur mesaj, la nivel național: sistemul fiscal nu funcționează fără noi. Acțiunea este solicitată și asumată de majoritatea membrilor de sindicat”, se arată într-un comunicat Sedlex.

Tot joi ar urma să aibă loc și unele discuții între sindicate și Ministerul Muncii pe legea salarizării.

Proteste masive ale bugetarilor au loc miercuri în Capitală, la care participă sindicaliști din Sănătate și Finanțe, potrivit anunțurilor făcute de liderii sindicali. De asemenea, un protest are loc la Cugir, la Fabrica de Arme.

Președintele Sanitas, Leonard Bărăscu, a anunțat un protest al sindicaliştilor miercuri, în faţa Guvernului. Protestatarii, nemulțumiți că își pierd o parte dintre sporuri și privilegii prin noua Lege a salarizării, în condițiile unui deficit bugetar extrem, se vor deplasa din piața Victoriei spre Piaţa Constituţiei. Șeful de sindicat susține că la protest ar putea participa peste 15.000 de persoane, după ce săptămâna trecută, joi, bugetarii din Sanitas au pichetat Ministerul Muncii. Bărăscu mai susține că pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea prin reducerea sporurilor. Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, se plâng sindicaliștii. Sanitas solicită, de asemenea retragerea proiectului de Lege a salarizării în forma actuală şi întoarcerea la negocieri.

Tot miercuri, bugetarii din Finanțe, membrii ai federaţiei sindicale „Solidaritatea”, protestează în faţa Ministerului Finanţelor, timp de două ore, între 11:00 și 13:00, cerând majorarea cu 50% a coeficienţilor de salarizare propuşi pentru personalul din Ministerul Finanţelor şi instituţiile din subordine.

Sindicaliștii din Finanțe mai cer legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din Ministerul Finanțelor şi instituţiile subordonate, care nu au un astfel de statut.

Bugetarii din Finanțe se declară revoltaţi de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare, de 4.100 de lei, şi cer raportarea obligatorie a valorii de referinţă la salariul minim brut pe economie, şi un mecanism transparent şi automat de indexare. Dacă solicitările lor nu vor fi acceptate, sindicaliştii amenință cu alte acţiuni de protest.

Și tot miercuri, de dimineață, angajații Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă generală. Muncitorii se declară nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă.

Sindicaliștii din Cugir cer mărirea valorii tichetelor de masă, vouchere de vacanță și creșterea cu 6,5% a salariilor. Muncitorii de la Fabrica de Arme din Cugir au declarat că discută aceste cerințe cu conducerea încă de anul trecut, din luna octombrie.