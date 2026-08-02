Condiția fizică a copiilor și adolescenților din Europa s-a deteriorat în ultimele decenii, potrivit unui studiu publicat în Sports Medicine – Open. Cercetătorii au analizat datele a 417.362 de participanți cu vârste între 6 și 16 ani, din 20 de țări, și au identificat scăderi ale forței musculare și flexibilității, precum și o creștere a grăsimii corporale.

Studiul a reunit date provenite din 38 de cercetări, care au inclus în total 417.362 de copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani. Participanții proveneau din 20 de țări europene, iar informațiile analizate acoperă perioada 1965–2023.

Cercetătorii au urmărit evoluția mai multor componente ale condiției fizice: forța musculară, flexibilitatea, compoziția corporală și capacitatea cardiorespiratorie.

Rezultatele indică o scădere a forței membrelor superioare începând din anii 1970. După o perioadă de relativă stabilitate între anii 1980 și 2000, declinul a continuat.

În cazul membrelor inferioare, evaluate prin teste de săritură, performanțele au crescut până în anii 1980, după care au început să se reducă treptat. Tendința de scădere a continuat până în 2023.

Analiza arată și o deteriorare continuă a flexibilității. Scăderea s-a accentuat după anul 2000, aceasta fiind una dintre cele mai clare tendințe identificate de cercetători.

În același timp, datele indică o evoluție nefavorabilă a compoziției corporale și o creștere a nivelului de grăsime. Autorii atrag atenția că această schimbare poate fi subestimată atunci când evaluarea se bazează numai pe indicele de masă corporală.

Capacitatea cardiorespiratorie a crescut până în anii 1980, după care a intrat pe o tendință descendentă. Între 2015 și 2023, ritmul deteriorării pare să fi încetinit, însă nivelurile au rămas sub cele înregistrate în deceniile precedente.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca persoanele cu vârste între 5 și 17 ani să facă, în medie, cel puțin 60 de minute de activitate fizică moderată sau intensă în fiecare zi.

Activitățile intense și cele care întăresc musculatura și oasele ar trebui incluse în program cel puțin trei zile pe săptămână.

Cu toate acestea, peste trei sferturi dintre adolescenții europeni nu ating nivelul minim recomandat de activitate fizică.

Inactivitatea are efecte atât asupra condiției fizice din prezent, cât și asupra sănătății de mai târziu. Forța musculară, rezistența cardiorespiratorie, flexibilitatea și compoziția corporală sunt indicatori importanți pentru starea de sănătate a copiilor și adolescenților.

Autorii studiului susțin că rezultatele arată necesitatea continuării programelor publice prin care copiii și adolescenții sunt încurajați să facă mai multă mișcare.

Aceștia pun un accent deosebit pe activitățile pentru dezvoltarea forței musculare, fără a neglija exercițiile aerobice.

Cercetătorii consideră necesară și standardizarea testelor folosite în Europa, astfel încât evoluția condiției fizice a copiilor să poată fi urmărită și comparată mai ușor între țări.