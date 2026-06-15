Rețele asociate Rusiei și Iranului ar folosi platforme online populare în rândul tinerilor pentru a recruta adolescenți implicați ulterior în activități de spionaj, propagandă sau sabotaj. Conform unei investigații Financial Times, recrutarea ar avea loc prin intermediul unor aplicații precum Telegram, Discord, WhatsApp, Viber, Snapchat sau chiar prin jocuri video.

Tinerilor li s-ar oferi sume cuprinse între 100 și 1.000 de dolari pentru diverse sarcini, de la fotografierea unor obiective considerate sensibile până la monitorizarea anumitor zone sau efectuarea unor acțiuni de sabotaj.

Potrivit sursei, astfel de tactici ar fi fost observate inițial în Ucraina, înainte de a fi replicate și adaptate în alte țări. Ancheta arată că autoritățile au identificat cazuri și în state precum Polonia, Olanda, Regatul Unit și Israel, unde mai mulți tineri ar fi fost contactați online și implicați în activități desfășurate în beneficiul unor actori străini.

Unul dintre exemplele prezentate este cel al unui adolescent de 17 ani din Olanda, care a fost arestat după ce ar fi colectat informații despre forțele de ordine din Haga. Potrivit investigației, acesta ar fi fost recrutat prin Telegram și ar fi utilizat echipamente specializate pentru captarea datelor din rețele WiFi.

Specialiștii în securitate consideră că fenomenul reprezintă o amenințare în creștere, mai ales în contextul în care recrutarea are loc în spații digitale percepute de mulți adolescenți drept sigure.

Oficiali europeni avertizează că granița dintre activitățile online și acțiunile desfășurate în lumea reală devine tot mai ușor de trecut, iar tinerii pot fi atrași în astfel de operațiuni fără să înțeleagă pe deplin consecințele.

De asemenea, reprezentanții serviciilor de securitate susțin că utilizarea minorilor în astfel de activități oferă avantajul unei expuneri reduse pentru cei care coordonează operațiunile, adolescenții fiind considerați mai ușor de influențat și înlocuit.

Experții atrag atenția că platformele de comunicare și jocurile online, deși reprezintă instrumente obișnuite de socializare pentru tineri, pot deveni și canale prin care persoane rău intenționate încearcă să stabilească relații de încredere și să manipuleze utilizatorii.

În acest context, autoritățile le recomandă părinților să fie atenți la schimbările de comportament ale copiilor, la contactele necunoscute din mediul online și la eventualele câștiguri financiare care nu pot fi explicate.