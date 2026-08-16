Oprirea temporară a celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă provoacă tensiuni majore pe scena politică și economică din România. Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a lansat critici dure, pe Facebook, la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, acuzând lipsa de pregătire a autorităților în gestionarea problemelor din sistemul energetic național și impactul devastator asupra mediului de afaceri.

Sistemul energetic din România traversează un moment critic după ce un reactor de 706 MW de la Cernavodă a fost deconectat joi. În condițiile în care centrala nucleară acoperă în mod normal circa o cincime din producția națională de energie electrică, ajustările forțate aduc costuri uriașe pentru economia națională, mai ales că estimările premierului interimar indică o perioadă de indisponibilitate de aproximativ zece zile.

Fostul ministru Bogdan Ivan atrage atenția că pasivitatea decidenților politici se traduce în pierderi financiare greu de suportat. În opinia sa, lipsa unui plan bine pus la punct din timp agravează considerabil consecințele financiare pentru mediul privat și populație.

„Cernavodă va reporni, mai devreme sau mai târziu, când nivelul Dunării va reveni la parametrii necesari, când situația se va stabiliza. Dar până atunci, România plătește. Și plătește enorm. Dacă pentru doar jumătate de zi costul suplimentar a ajuns la 2,5 milioane de euro, este suficient să ne imaginăm ce înseamnă 10 sau 15 zile în care criza este gestionată din mers, fără soluții pregătite la timp și fără un plan care să protejeze economia românească.

Am mai trecut prin crize energetice și știu foarte bine că ele nu se rezolvă prin declarații și explicații după ce problemele au apărut. Se gestionează prin comandamente zilnice, scenarii pregătite din timp, decizii rapide și oameni care își asumă responsabilitatea. Astăzi însă, nota de plată ajunge la companiile românești, la industrie și, în final, la oameni. Sunt firme care se întreabă cât mai pot rezista, iar angajații lor trăiesc cu teama că mâine locul lor de muncă ar putea să nu mai fie sigur”, a declarat fostul demnitar.

În cadrul aceleiași intervenții, Bogdan Ivan îi sugerează șefului Guvernului să părăsească biroul din Palatul Victoria pentru a evalua direct în teren consecințele acestei perioade de dezechilibru energetic. Acesta subliniază că antreprenorii și angajații din sectorul industrial sunt cei mai afectați de creșterea bruscă a costurilor.

„Dacă Ilie Bolojan vrea să înțeleagă adevărata dimensiune a acestei crize, să iasă din Palatul Victoria și să meargă în fabrici. Să stea de vorbă cu antreprenorii care își calculează pierderile și cu oamenii care muncesc acolo, care au familii, copii și rate de plătit. România avea nevoie de soluții înainte să ajungă aici, nu de explicații după ce factura a fost deja pusă pe masa românilor”, a adăugat Bogdan Ivan.

Decizia de deconectare a unității de la Cernavodă a fost luată joi, pe fondul scăderii nivelului Dunării, element esențial pentru circuitele de răcire ale centralei. Debitul scăzut al fluviului împiedică funcționarea în condiții optime de siguranță a tuturor unităților.

Premierul interimar Ilie Bolojan a apreciat că nivelul apei și condițiile tehnice nu vor permite repornirea reactorului în mai puțin de zece zile, interval în care deficitul de producție va trebui acoperit din alte resurse sau prin importuri la prețuri ridicate pe piața de energie.