Update 14:21. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a fost semnalată la aproximativ 1,5 kilometri travers de plaja Modern din Constanța.

O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, folosind o șalupă rapidă de intervenție.

În urma verificărilor, „obiectul a fost identificat ca fiind o dronă, fără încărcătură explozivă”, conform MApN.

Un obiect suspect a fost descoperit duminică pe plaja din Eforie Nord, după ce a fost adus la mal de valuri. De asemenea, un fragment de dronă ar fi fost observat plutind în zona Portului Tomis din Constanța. Obiectele urmează să fie verificate de specialiști. Tot duminică, reprezentanții MApN au anunțat că o dronă a fost doborâtă în județul Galați.

Turiștii aflați pe plaja din Eforie Nord au observat obiectul cilindric după ce acesta a ajuns la mal și au alertat autoritățile.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă obiectul are legătură cu activități militare sau cu evenimentele din ultimele zile din zona litoralului.

Un alt incident a fost raportat duminică în Constanța, în zona Portului Tomis, unde ar fi fost observată o bucată de dronă plutind pe apă.

Cele două situații apar după ce, în ultimele zile, mai multe drone și fragmente de drone au ajuns pe litoralul românesc, fiind aduse la mal de valuri.

Fragmente au fost descoperite pe plajele din Costinești, Saturn și Olimp.

O dronă care a pătruns fără autorizație în spațiul aerian al României, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost interceptată și distrusă de două avioane de vânătoare F-18 spaniole. Aceasta a fost doborâtă în județul Galați, într-o zonă nepopulată, au anunțat reprezentanții MApN.

Potrivit ministrului, aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian național la ora 04:44. În acel moment, drona se afla la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați.

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spaţiul aerian naţional şi a fost doborâtă. La ora 04:44, ţinta a fost descoperită intrând în spaţiul aerian naţional, la 24 km nord de Galaţi, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare. La ora 05:01, drona a fost interceptată şi distrusă între localităţile Băleni şi Cudalbi, din judeţul Galaţi, într-o zonă nepopulată”, a arătat Miruță.